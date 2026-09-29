Jeans da moto con ginocchiere e protezioni incluse: il denim in offerta per l'autunno

Denim da 14 once in cotone e spandex, quattro protezioni CE per ginocchia e anche e dettagli pensati per accompagnare i movimenti in moto.

In qualità di Affiliato Amazon riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei tramite i link presenti in questa pagina.

Un paio di jeans può essere utilizzato anche in moto senza rinunciare all’aspetto di un normale pantalone in denim. Questo modello aggiunge alla costruzione tradizionale una dotazione specifica per l’utilizzo sulle due ruote, con quattro protezioni incluse e alcuni dettagli pensati per favorire i movimenti durante la guida.

Prezzo: 55,65€ (-15% + coupon)

Denim in cotone e spandex

Il pantalone è realizzato in denim da 14 once, con una composizione a base di cotone e spandex. Il tessuto elasticizzato accompagna i movimenti e contribuisce alla flessibilità del capo, caratteristica utile soprattutto quando il pantalone viene utilizzato in posizione di guida. La chiusura è affidata a una cerniera, mentre la vita è di tipo medio. Questi jeans possono essere lavati in lavatrice. La caratteristica principale del modello è la presenza di quattro protezioni incluse nella dotazione. Due sono destinate alle ginocchia e due alle anche, quindi non è necessario aggiungere separatamente questi inserti.

Dettagli pensati per la guida

La costruzione del pantalone tiene conto anche della posizione assunta sulla moto. La scheda descrive infatti un design pieghevole nella zona posteriore delle ginocchia e all’altezza della vita. Questi elementi sono pensati per accompagnare la posizione in sella e lasciare maggiore libertà di movimento durante la guida. Il pantalone mantiene così una costruzione simile a quella di un normale jeans, aggiungendo protezioni e caratteristiche specifiche per l’utilizzo in moto. La dotazione comprende quindi il denim elasticizzato, la chiusura con cerniera e quattro protezioni per ginocchia e anche, con una costruzione pensata per poter utilizzare il capo sia durante gli spostamenti in moto sia una volta scesi dalla sella.

Per chi si sposta abitualmente in moto anche per andare al lavoro o per commissioni quotidiane, un jeans con protezioni integrate permette di avere un unico pantalone per il tragitto e per il resto della giornata. Non serve quindi portare con sé un secondo paio di pantaloni da indossare una volta arrivati a destinazione, mentre il taglio e l'aspetto del denim mantengono una veste più vicina a quella di un normale jeans.

Prezzo: 55,65€ (-15% + coupon)

VEDI ANCHE

Tags