Il famoso stunt rider Rok Bagoros è venuto a EICMA e gli hanno fregato la moto

Se segui i video promozionali delle naked KTM, Rok Bagoros lo conosci già: lo sloveno è lo stunt rider ufficiale dela casa di Mattighofen dal 2011 circa e oggi è il volto che KTM usa più spesso per mostrare la gamma delle sue naked stradali.

Dopo la trasferta a EICMA, però, il suo nome torna a circolare per un motivo che avrebbe evitato volentieri. Infatti nella sua trasferta milanese i soliti ignoti gli hanno rubato la KTM 1390 Super Duke R EVO: la stessa moto che era stata esposta in fiera.

Cos’è successo a Milano

Il furto risale all’8 novembre, intorno alle 21:30. La notizia l’ha data lo stesso Bagoros con un post su Instagram, indicando come luogo la zona di Bicocca Village, a Milano. Nel messaggio parla del centro commerciale con il cinema UCI di Bicocca.

Cosa mostrano le foto del post

Insieme al testo, Bagoros ha pubblicato alcune immagini. In una si vede la moto, a quanto pare allo stand di uno sponsor a EICMA. Le altre due mostrano i finestrini rotti di un furgone, presumibilmente quello in cui la Super Duke era custodita.

La ricompensa da 3.000 euro

Lo stunt rider ha messo sul piatto 3.000 euro per chi fornirà informazioni verificate che portino direttamente al recupero della moto. Il compenso verrà pagato solo a moto ritrovata.

Se hai visto qualcosa o hai notizie utili, Bagoros chiede di scrivergli un messaggio privato. Ti invita anche a non avvicinare nessuno e a segnalare eventuali avvistamenti alla polizia. L’appello finale è di condividere il post, soprattutto se ti trovi a Milano e dintorni.

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