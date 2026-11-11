EICMA 2026

Il famoso stunt rider Rok Bagoros è venuto a EICMA e gli hanno fregato la moto

Avatar di Emanuele Colombo,

3 ore fa - Rok Bagoros, rubata la KTM 1390 Super Duke R EVO dopo EICMA

Dopo EICMA a Milano, allo stunt rider Rok Bagoros hanno rubato la KTM 1390 Super Duke R EVO. Ricompensa di 3.000 euro per ritrovarla
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Se segui i video promozionali delle naked KTM, Rok Bagoros lo conosci già: lo sloveno è lo stunt rider ufficiale dela casa di Mattighofen dal 2011 circa e oggi è il volto che KTM usa più spesso per mostrare la gamma delle sue naked stradali.

Dopo la trasferta a EICMA, però, il suo nome torna a circolare per un motivo che avrebbe evitato volentieri. Infatti nella sua trasferta milanese i soliti ignoti gli hanno rubato la KTM 1390 Super Duke R EVO: la stessa moto che era stata esposta in fiera.

Cos’è successo a Milano

Il furto risale all’8 novembre, intorno alle 21:30. La notizia l’ha data lo stesso Bagoros con un post su Instagram, indicando come luogo la zona di Bicocca Village, a Milano. Nel messaggio parla del centro commerciale con il cinema UCI di Bicocca.

 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da RokBagoros | freestyle moto (@rokbagoros)

Cosa mostrano le foto del post

Insieme al testo, Bagoros ha pubblicato alcune immagini. In una si vede la moto, a quanto pare allo stand di uno sponsor a EICMA. Le altre due mostrano i finestrini rotti di un furgone, presumibilmente quello in cui la Super Duke era custodita.

La ricompensa da 3.000 euro

Lo stunt rider ha messo sul piatto 3.000 euro per chi fornirà informazioni verificate che portino direttamente al recupero della moto. Il compenso verrà pagato solo a moto ritrovata.

Se hai visto qualcosa o hai notizie utili, Bagoros chiede di scrivergli un messaggio privato. Ti invita anche a non avvicinare nessuno e a segnalare eventuali avvistamenti alla polizia. L’appello finale è di condividere il post, soprattutto se ti trovi a Milano e dintorni.

VEDI ANCHE
EICMA 2026, le novità KTM con Paolo Carrubba
KTM 2027, tutte le novità a EICMA: debutta la nuova 1390 Super Duke GT
KTM 450 RC 2028: a EICMA 2026 la nuova media dalle grandi ambizoni
KTM 450 RC 2028: a EICMA 2026 la nuova media dalle grandi ambizoni
Tags
milanoktmeicma

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

Gli articoli di Emanuele

Logo KTM
KTM
Vedi anche