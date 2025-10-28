Novità

Honda Forza 125, nuovo colore per il modello 2026

Avatar di Fabio Meloni, il 29/10/25

40 minuti fa - Solo novità cosmetiche, per il tecnologico GT "jap"

Il tecnologico GT della Casa dell'Ala avrà solo novità cosmetiche, per il prossimo anno

Forza 125 2026 - Dopo l'aggiornamento tecnico di cui è stato oggetto lo scorso anno, Forza 125 si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.

Forza 350

  • Mat Pearl Pacific Blue *NUOVO*

Honda Forza 125 2026, arriva un nuovo colore

Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:

  • Strumentazione TFT da 5'' con connettività
  • Blocchetto comandi di sinistra retroilluminato

In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulle caratteristiche e sulla dotazione di serie:

  • Motore monocilindrico di 125 cc da 15 CV e 12 Nm
  • Cerchi di 15'' l'anteriore e di 14'' il posteriore
  • Sella a 780 mm da terra
  • Controllo di trazione
  • Parabrezza regolabile elettricamente
  • Presa USB-C nel vano portaoggetti
  • Sottosella illuminato
  • Impianto luci full LED
  • Avviamento keyless
