Honda Forza 125, nuovo colore per il modello 2026

Il tecnologico GT della Casa dell'Ala avrà solo novità cosmetiche, per il prossimo anno
Forza 125 2026 - Dopo l'aggiornamento tecnico di cui è stato oggetto lo scorso anno, Forza 125 si presenta al 2026 con un solo ritocco estetico, relativo alle colorazioni disponibili.
Forza 350
- Mat Pearl Pacific Blue *NUOVO*
Honda Forza 125 2026, arriva un nuovo colore
Per chi non ricordasse quali sono state le novità introdotte col MY 2025, ecco un riassunto delle principali:
- Strumentazione TFT da 5'' con connettività
- Blocchetto comandi di sinistra retroilluminato
In attesa di conoscere il prezzo delle versioni 2026, ecco un ripasso sulle caratteristiche e sulla dotazione di serie:
- Motore monocilindrico di 125 cc da 15 CV e 12 Nm
- Cerchi di 15'' l'anteriore e di 14'' il posteriore
- Sella a 780 mm da terra
- Controllo di trazione
- Parabrezza regolabile elettricamente
- Presa USB-C nel vano portaoggetti
- Sottosella illuminato
- Impianto luci full LED
- Avviamento keyless
VEDI ANCHE
Pubblicato da Fabio Meloni, 29/10/2025
Tags