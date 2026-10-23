BMW Vision CE, nuovi brevetti: lo scooter senza casco si avvicina al debutto?

Pare che davvero BMW non si sia dimenticata della Vision CE, un concept di uno scooter elettrico presentato al Salone di Monaco 2025. Si trattava di un modello molto particolare, che richiamava la BMW C1. Il suo elemento più importante? Una struttura di sicurezza che permette di guidare senza dover per forza indossare il casco. Per la casa tedesca, il concept mostrava la sua idea di mobilità urbana. Solo concept o qualcosa di più? Un po' di tempo fa era emerso un brevetto che riguardava la cellula di sicurezza.

BMW Vision CE, concept. Presente la cintura di sicurezza

Il tutto faceva pensare che la casa tedesca stesse ancora lavorando sulla BMW Vision CE. Adesso sono emersi nuovi brevetti che mostrano una BMW Vision CE pronta per la produzione, il che potrebbe confermare che BMW sta effettivamente realizzando un modello di serie.

La vision CE davvero verso una produzione di serie?

Con EICMA 2026 alle porte chissà che non arrivi un qualche annuncio a sorpresa legato a questo particolarissimo scooter. Per molti, il concept sembrava un'idea un po' troppo inverosimile, pensata per attirare l'attenzione, e alla maggior parte degli persone sembrava un po' troppo estremo per arrivare alla produzione. Eppure le immagini del brevetto di BMW mostrano le forme definitive dello scooter che pare essere pronto per la produzione.

Brevetto BMW Vision CE

Guardando bene le immagini, non sembrano esserci profonde differenze con il concept. Il design particolarissimo, così come la struttura di sicurezza, sono ancora presenti. Sappiamo che Vision CE è elettrico ed è pensato per la mobilità cittadina. Tuttavia, non sono note le sue specifiche tecniche. BMW si era limitata a raccontare che è dotato di una funzione di bilanciamento che gli permette di rimanere in equilibrio anche da fermo, sollevando il pilota dalla necessità di appoggiare i piedi a terra.

Lo vedremo davvero? I brevetti non sono una garanzia ma ci sono più indizi che fanno pensare che potrebbe arrivare qualche sorpresa. Come detto, EICMA 2026 sta per aprire i battenti. Questo appuntamento potrebbe essere il palcoscenico ideale per BMW per annunciare qualcosa di diverso dal solito. Non rimane che attendere eventuali novità.

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