Più sicurezza in scooter: l'airbag rimovibile di Autoliv protegge anche nelle cadute

L'airbag sviluppato da Autoliv si attiva all'impatto, si libera dal manubrio e avvolge testa e busto del pilota

Autoliv è certamente un nome importante quando si parla di sicurezza delle auto dato che fornisce circa il 40% di tutti gli airbag e le cinture di sicurezza utilizzati sui veicoli a livello globale. L'azienda da un po' di tempo sta spostando la sua attenzione anche al settore delle due ruote e di recente, Yamaha ha integrato gli airbag di Autoliv nel suo scooter Tricity 300 (cliccate qui se volete approfondire). A quanto pare, Autoliv sta sviluppando nuove soluzioni dedicate proprio agli scooter o almeno così emerge da un brevetto. L'ultima innovazione del marchio è un airbag rimovibile che protegge il motociclista anche in caso di caduta.

Autoliv sviluppa un airbag rimovibile per scooter

Più sicurezza per gli scooter

L'idea di airbag rimovibili per motociclette non è del tutto nuova. A quanto pare, anche Honda ci aveva pensato ma qui stiamo parlando di Autoliv, una multinazionale che potrebbe rendere disponibile ovunque questa tecnologia. Il concetto alla base di questa soluzione di sicurezza è piuttosto semplice. Il sistema integra un airbag ripiegato e un dispositivo di gonfiaggio in un piccolo involucro tubolare che si fissa al manubrio. Quando i sensori e la centralina del sistema rilevano un impatto, viene immediatamente gonfiato l'airbag creando una protezione tra il pilota e la zona d'urto. Fino a qui, nulla di particolarmente nuovo.

La differenza principale sta nel fatto che, all'attivazione, il dispositivo di gonfiaggio va a distrugge il sistema di fissaggio dell'airbag al manubrio, liberandolo e permettendogli di aderire completamente al pilota. Come illustrato nelle immagini del brevetto, l'airbag è sagomato attorno alla testa e al busto del motociclista, avvolgendosi sotto le braccia e sopra le spalle. Tradotto in termini pratici, l'airbag continuerà a proteggere il motociclista anche nel caso fosse sbalzato via dallo scooter.

Autoliv sviluppa un airbag rimovibile per scooter

L'idea di dotare gli scooter di dispositivi simili è semplice dato che costituiscono una parte considerevole del parco mondiale delle due ruote a motore e sono utilizzati principalmente nelle aree urbane, dove è più probabile che si verifichino incidenti con le auto.

Rispetto ai gilet/giacche airbag tradizionali, il sistema ideato da Autoliv sembra essere più sicuro dato che l'airbag appare più grande ed in grado di offrire una maggiore copertura. Inoltre, chi usa lo scooter per gli spostamenti quotidiani potrebbe essere meno propenso a indossare qualsiasi tipo di protezione, figuriamoci un gilet airbag. Dunque, l'airbag removibile di Autoliv sarebbe in grado di garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno si sposta in scooter. Lo vedremo su qualche modello in futuro? Per il momento non possiamo fare altro che attendere novità ma il brevetto fa capire che l'azienda ci sta lavorando.

Fonte: Cycle World

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