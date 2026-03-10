Video

Gymkhana, una nuova sfida per Travis Pastrana: Subaru Brataroo vs Legend Car

Avatar di Emanuele Colombo, il 10/03/26

29 fa - Travis Pastrana sfida la fisica in un nuovo capitolo di Gymkhana Grid Pursuit

Guarda il duello mozzafiato tra Travis Pastrana sulla sua Subaru Brataroo da 670 CV e la leggerissima Legend Car da 1.250 cc

Se pensavi che Travis Pastrana avesse già esplorato ogni limite del possibile con il capitolo Aussie Shred della sua serie Gymkhana, beh, preparati a ricrederti. Nella puntata ''Boss Finale'' è tornato al volante della Subaru Brataroo per affrontare un avversario che, sulla carta, sembra riproporre la sfida tra Davide e Golia: una Legend Car da 1.250 cc guidata dal giovane (e decisamente fiducioso) Kyle Beck.

Travis Pastrana, star di Gymkhana Final Boss

La bestia: Subaru ''Brataroo'' 9500 Turbo

Partiamo dal ferro di Travis. Non farti ingannare dal nome ''9500'': la base è una Subaru Brat del 1978, un piccolo pick-up che nelle mani di Pastrana è diventato un mostro da drifting puro.

  • Motore: un quattro cilindri Boxer da 2,0 litri di cilindrata, 670 cavalli e 922 Nm, capace di urlare fino a 9.600 giri/min.

  • Trazione: integrale (AWD) ottimizzata per scaricare a terra ogni singolo cavallo senza troppi complimenti.

  • Pneumatici: Yokohama Advan A052 in mescola extra-aderente.

  • Modifiche: cambio accorciato per permettere a Travis di snocciolare le marce con una rapidità impressionante nel misto stretto.

Gymkhana Final Boss: la Legend Car

Lo sfidante: Legend Car ''Ripper'' 2008

Dall'altra parte della linea di partenza trovi Kyle Beck con la sua Legend Car del 2008. Se non ne hai mai vista una dal vivo, pensala come un proiettile in miniatura ispirato alle hot-rod americane degli anni 30, ma con un cuore da moto stradale.

  • Motore: un ''quattro in linea'' di 1.250 cc e 140 CV derivato da una moto.

  • Trazione: posteriore, con cambio sequenziale.

  • Peso: solo 567 kg per un rapporto peso-potenza che farebbe impallidire molte sportive ''normali''.

  • Assetto: solitamente queste auto nascono per girare solo a sinistra negli ovali, ma quella di Beck (come quelle che puoi noleggiare in Italia su legendcarsitalia.com) è stata modificata per affrontare anche le curve a destra della Gymkhana.

Chi vince la sfida? Non voglio toglierti il gusto di guardare il video fino in fondo. E non perderti l'onboard della sfida finale, che ti fa capire quanto possa essere adrenalinico stare a bordo con Travis...

VEDI ANCHE
Bentley Supersports: Travis Pastrana scatena l’inferno a Crewe
Dare una Bentley Supersports in mano a Travis Pastrana: chi ha avuto questa folle idea?
Travis Pastrana nel video Gymkhana – Aussie Shred
Gymkhana – Aussie Shred: le imprese di Travis Pastrana nel "Sottosopra"
Travis Pastrana e i video in slow-motion del salto a 360° (2025)
Travis Pastrana e il salto a 360°: vuoi sapere com'è andata? Sì, lo vuoi
Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/03/2026
Tags
driftinggymkhana
Gallery
Logo Subaru
Subaru
Vedi anche