Porsche entra in League of Legends e il video trailer è epico

Porsche non è certo nuova al mondo di videogame e simulazioni e ora annuncia il suo ingresso in League of Legends: Wild Rift. Se non mastichi troppo il genere, parliamo del MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) 5 contro 5 di Riot Games.

Si tratta di una versione ''da tasca'' ma ricostruita da zero del celebre titolo per PC, che trovi gratis negli store Apple e Google.

Una GT3 prestata ai pixel

Ma perché ne parliamo su un sito di auto? Semplice: il pezzo forte di questa collaborazione è una Porsche 911 GT3 con una livrea speciale, ispirata proprio a una delle nuove ''skin'' del gioco. Da oggi 30 aprile, infatti, potrai vedere questa livrea debuttare nel mondo virtuale di Wild Rift.

Tuttavia, è il video di presentazione a meritare un paio di minuti della tua attenzione. Non è il solito trailer patinato: è un vero e proprio corto d'animazione che mette in scena un inseguimento nel deserto sul pianeta Lido.

Atmosfere da blockbuster

La protagonista è una 911 GT3 preparata per l'occasione, impegnata a seminare degli assassini in uno scenario che sembra il risultato di un incontro ravvicinato tra Mad Max e l’universo dei Marvel Avengers.

Il tono è quello di Neon Daredevil: colori saturi, ritmo serrato e quella giusta dose di adrenalina che non guasta mai, anche se i cavalli sono fatti di pixel e non bevono benzina.

Porsche non è nuova a incursioni nel mondo del gaming, ma stavolta l'approccio sembra meno istituzionale e più orientato a colpire l'immaginario dei giocatori più giovani.

Che tu sia un appassionato di simulazione o un videogiocatore occasionale, il lavoro fatto sulla caratterizzazione dell'auto è, bisogna ammetterlo, piuttosto curato.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/04/2026