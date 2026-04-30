Porsche entra in League of Legends e il video trailer è epico

Porsche non è certo nuova al mondo di videogame e simulazioni e ora annuncia il suo ingresso in League of Legends: Wild Rift. Se non mastichi troppo il genere, parliamo del MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) 5 contro 5 di Riot Games.
Si tratta di una versione ''da tasca'' ma ricostruita da zero del celebre titolo per PC, che trovi gratis negli store Apple e Google.
Una GT3 prestata ai pixel
Ma perché ne parliamo su un sito di auto? Semplice: il pezzo forte di questa collaborazione è una Porsche 911 GT3 con una livrea speciale, ispirata proprio a una delle nuove ''skin'' del gioco. Da oggi 30 aprile, infatti, potrai vedere questa livrea debuttare nel mondo virtuale di Wild Rift.
Tuttavia, è il video di presentazione a meritare un paio di minuti della tua attenzione. Non è il solito trailer patinato: è un vero e proprio corto d'animazione che mette in scena un inseguimento nel deserto sul pianeta Lido.
Atmosfere da blockbuster
La protagonista è una 911 GT3 preparata per l'occasione, impegnata a seminare degli assassini in uno scenario che sembra il risultato di un incontro ravvicinato tra Mad Max e l’universo dei Marvel Avengers.
Il tono è quello di Neon Daredevil: colori saturi, ritmo serrato e quella giusta dose di adrenalina che non guasta mai, anche se i cavalli sono fatti di pixel e non bevono benzina.
Porsche non è nuova a incursioni nel mondo del gaming, ma stavolta l'approccio sembra meno istituzionale e più orientato a colpire l'immaginario dei giocatori più giovani.
Che tu sia un appassionato di simulazione o un videogiocatore occasionale, il lavoro fatto sulla caratterizzazione dell'auto è, bisogna ammetterlo, piuttosto curato.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|911 Carrera
|385 / 283
|127.420 €
|911 Carrera 4
|385 / 283
|135.472 €
|911 Carrera S
|450 / 331
|143.280 €
|911 Carrera 4S
|450 / 331
|151.332 €
|911 Carrera GTS
|480 / 353
|161.733 €
|911 Carrera 4 GTS
|480 / 353
|169.746 €
|911 GT3 Touring
|510 / 375
|200.284 €
|911 GT3
|510 / 375
|200.284 €
|911 Turbo Coupé
|581 / 427
|221.462 €
|911 Dakar
|480 / 353
|230.990 €
|911 Turbo S Coupé
|650 / 478
|254.885 €
|911 GT3 RS
|525 / 386
|258.263 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Porsche 911 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Porsche 911