Twingo Dakar? Quando guardi una citycar e vedi un Porsche Safari

La nuova Twingo elettrica piace, fa simpatia, è tutta rétro. In Giappone, però, non hanno alcuna intenzione di aspettare la Renault del futuro: Hatano Automobile ha preso la ''vecchia'' Twingo III e l’ha trasformata in un omaggio safari alla R5 Turbo anni ’80. Una cosa che, detta così, sembra un meme. Invece esiste davvero.

Hatano C’eLavie, la Twingo ''rally'' (Facebook / Cars Hatano)

Il progetto si chiama C’eLavie e arriva in due gusti.

Cross, la versione “ho visto la 911 Dakar e voglio farlo anche io”, con parafanghi larghi, fari tondi da rally, ruote turbofan nere, plastiche ovunque e un lift kit che alza la piccola francese come un urban-SUV in miniatura.



Hatano C’eLavie Cross (Facebook / Cars Hatano)

1985, la variante asfaltata: cerchi più grandi, carbonio sparso, livrea blu-arancio e doppio scarico. Meno safari, più “raduno tuning del 2004 ma fatto bene”.



Hatano C’eLavie 1985 (Facebook / Cars Hatano)

Base tecnica: una Twingo Intens 2018 da 90 cv per la Cross, una Twingo GT da 109 cv per la 1985. Hatano offre anche un upgrade a 138 cv e sospensioni Bilstein, perché se devi fare il pazzo, almeno fallo con un minimo di coerenza meccanica.

Hatano C’eLavie, la Twingo ''pazzerella'' (Facebook / Cars Hatano)

Il kit estetico parte da 1.350.000 yen, circa 7.200 euro. Produzione limitata a una ventina di esemplari: cinque già venduti, due consegnati, insomma i follower non mancano.

Come dici? No, l’idea di infilarle sotto un V6 Nissan da 3.5 litri resta nel cassetto dei sogni proibiti. Per adesso...

Hatano C’eLavie, la NON Twingo E-Tech (Facebook / Cars Hatano)

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2026