Mettere il motore della Civic Type R nella Honda Prelude? È più facile di quello che credi

Non è un mistero che gli appassionati di tutto il mondo abbiano accolto il ritorno della Honda Prelude con un misto di entusiasmo e curiosità, rimpiangendo forse un pizzico di pepe in più sotto il cofano rispetto alla vocazione prettamente stradale della versione di serie.

La risposta più concreta, tuttavia, non è arrivata dai listini ufficiali, ma dal lavoro di officina e dai progetti speciali visti al SEMA Show (il salone della componentistica aftermarket che si tiene a Las Vegas).

Il canale throtl ha infatti documentato in video un'elaborazione che unisce la linea filante di una Honda Prelude del 2026 alla meccanica feroce di una Civic Type R (FL5), creando di fatto quella variante sportiva che molti continuano a chiedere a gran voce.

L'idea di base: unire due mondi con coerenza tecnica

Mettere le mani su una vettura appena arrivata sul mercato richiede un approccio metodico. Il punto di partenza del progetto descritto nel video non è casuale: si parte da una Prelude stock e da una Civic Type R incidentata, utilizzata come donatrice di organi.

L'obiettivo primario non è stravolgere l'identità della coupé, ma trasferire il gruppo motopropulsore, la trasmissione e la componentistica sportiva cercando di mantenere un colpo d'occhio e una pulizia costruttiva degni di un prototipo ufficiale di fabbrica.

Dalla meccanica ai supporti: l'adattamento nel vano motore

Se pensi che un engine swap del genere sia un'impresa titanica riservata a pochi virtuosi dell'elaborazione, i passaggi mostrati dai preparatori ti faranno ricredere (almeno in parte). Grazie alla condivisione di piattaforme e logiche costruttive, molti elementi meccanici della Civic Type R si montano sulla Prelude senza alcuna modifica.

Plancia e sterzo sono passato da un'auto all'altra come fossero ricambi originali, a testimonianza della stretta parentela tra Civic e Prelude. Per altri, componenti sono bastati piccoli interventi mirati e solo la volontà di spremere qualche cavallo extra dal motore, e proporre una vera showcar, hanno comportato un po' di lavoro extra. Per installare il motore Type R nella Prelude, ad esempio, sono sufficienti supporti specifici.

E ora cosa farà Honda?

Chiaro, tutto quanto visto nel video non è un lavoretto di bricolage, ma per un'officina attrezzata o per mamma Honda non sarebbe certo complicato dare agli appassionati la Prelude che sognano da tempo. Lo faranno?

Il costruttore giapponese è stato chiaro nel dire che per la Prelude ha altri progetti e il fatto che la Civic Type R sia uscita da molti mercati (europei in primis) per questioni legate alle emissioni riduce l'interesse verso una versione della coupé le cui vendite sarebbero penalizzata in partenza.

La speranza è però l'ultima a morire e il vento potrebbe cambiare con l'apertura dell'Europa verso i carburanti sintetici: ne sapremo di più a valle del voto per l'approvazione definitiva, che avverrà nel corso del 2027.

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