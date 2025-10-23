Video

Leclerc e Giovinazzi: il video del test segreto sulla nuova Ferrari Testarossa

Avatar di Emanuele Colombo, il 23/10/25

1 ora fa - Ferrari 849 Testarossa: 1.050 CV e test segreto a Fiorano

Ferrari 849 Testarossa: Leclerc e Giovinazzi provano a Fiorano la nuova ibrida da 1.050 CV guarda il video onboard

La nuova Ferrari 849 Testarossa è il modello più potente in gamma. I piloti Leclerc e Giovinazzi hanno avuto modo di provarla in anteprima sulla pista di Fiorano: confrontandosi con Raffaele De Simone, capo del collaudo, e scambiandosi tra loro le prime impressioni. Qui sotto il video del test segreto a porte chiuse, alcuni giorni prima della presentazione ufficiale.

Accreditata di ben 1.050 CV, la nuova supercar ibrida Ferrari deve la sua potenza a un V8 biturbo da 4 litri combinato coi tre motori elettrici di un sistema plug-in hybrid, che le porta in dote la trazione integrale con torque vectoring e un'autonomia elettrica di 25 km. Ma è sulle prestazioni da vera hypercar che la Testarossa del terzo millennio alza l'asticella, con uno 0-100 km/h in 2,3 secondi e una velocità di 330 km/h. Il prezzo è di 460.000 euro: 52.500 euro in più se vuoi anche l'Assetto Fiorano opzionale. Guarda il video, se non l'hai già fatto!

