Kart vs Formula 1 in kartodromo. Chi vince? La simulazione in video

Quante volte, noi appassionati, abbiamo discusso sull'influenza del tipo di percorso, mettendo a confronto veicoli diversi? Ecco... perché allora non spingere il discorso all'estremo mettendo di fronte una monoposto di Formula 1 e un go-kart da competizione?

E se su una pista vera il risultato sarebbe scontato per chiunque, proviamo a ribaltare la sfida, giocandola a casa del mezzo più lento. Il video che vedi qui sotto prova a dare una risposta scientifica a questo insolito scontro ravvicinato, con una simulazione condotta in un kartodromo.

I dati dietro la simulazione

Il filmato è stato realizzato da The Wind Tunnel, un canale specializzato in simulazioni motorsport che ha fatto del realismo scientifico il suo marchio di fabbrica. Non si tratta di calcoli approssimativi o di dinamiche di guida semplificate: l'esperimento è costruito partendo rigorosamente da dati reali e condizioni fisiche replicate fedelmente.

Il progetto è nato per rispondere a un interrogativo preciso: cosa succederebbe davvero se portassimo al limite assoluto due mezzi così concettualmente distanti all'interno di un fazzoletto di asfalto?

Agilità contro potenza pura

Se da un lato i numeri assoluti di una Formula 1 sono imbarazzanti per qualsiasi altro mezzo a quattro ruote, dall'altro il layout tipico di una pista da kart azzera quasi completamente i suoi punti di forza nativi.

In un contesto dove le curve strette si susseguono senza sosta e i rettilinei sono microscopici, le dimensioni generose e la massa di una monoposto moderna diventano un limite strutturale macroscopico.

Al contrario, il go-kart risponde con la massima reattività, una massa ridotta all'osso e la capacità di cambiare direzione in un fazzoletto, mantenendo velocità di percorrenza elevate proprio dove lo spazio è minimo.

Inoltre, alle velocità ridotte di un kartodromo, l'efficienza delle appendici aerodinamiche della F1 decade drasticamente, lasciando alla vettura solo il grip meccanico degli pneumatici a gestire una coppia motrice straripante e difficile da scaricare a terra.

F1 e kart a confronto: le schede tecniche

Il verdetto della pista stretta

Guardando lo split screen della simulazione balza subito all'occhio come la gestione della trazione e l'inerzia nei cambi di direzione giochino un ruolo cruciale nel determinare il tempo sul giro.

Non ti anticipo il risultato cronometrico finale, ma l'analisi delle traiettorie mostra chiaramente in quali punti la tecnologia ingegneristica da milioni di euro sia costretta a cedere il passo alla semplicità geometrica di un piccolo telaio in tubi d'acciaio.

Il consiglio è quello di osservare con attenzione la gestione del gas nelle curve più lente: quando lo spazio si restringe, la fisica non fa sconti a nessuno.

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