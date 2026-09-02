Ford Fathom: il pick-up elettrico low cost sfila camuffato a Las Vegas

Ford continua a ripetere che il suo prossimo pick-up elettrico è destinato a stravolgere le regole economiche delle auto a batteria. E adesso, per iniziare a farci l'abitudine, ha deciso di portarlo direttamente in mezzo alla gente.

Due prototipi camuffati del nuovo Ford Fathom sono stati avvistati a passeggio tra le luci di Las Vegas, offrendo uno sguardo concreto su quello che dovrebbe essere il truck a zero emissioni dell'Ovale Blu con un prezzo d'attacco inferiore ai 30.000 dollari.

A condividere clip e immagini è stato lo stesso CEO Jim Farley, spiegando che gli ingegneri stavano svolgendo test ad alte temperature nel deserto del Nevada prima di concedersi una deviazione sulla Strip.

Ford Fathom a Las Vegas

Mimetica ''sponsorizzata'' e proporzioni da Maverick

I prototipi non hanno fatto nulla per passare inosservati. Oltre alla solita pellicola camouflage, Ford ha ricoperto le fiancate con grafiche vistose con il nome del modello, codici QR e slogan come “Camo Off in 2027” e “This Changes Everything”. I teli neri posizionati su frontale, cofano e parte della cabina servono a mantenere il segreto sul design definitivo, ma le proporzioni generali sono ormai piuttosto chiare.

Se temevi l'ennesimo colosso stradale, ti puoi tranquillizzare. Il Fathom appare decisamente più vicino alle dimensioni di un Ford Maverick che a quelle di un Ranger o di un F-150 Lightning. Una scelta controtendenza piuttosto interessante in un segmento che negli ultimi anni ha continuato a crescere senza sosta.

Ciononostante, la casa promette che lo spazio interno per i passeggeri sarà superiore a quello di un SUV come la Toyota RAV4, senza nemmeno considerare la capacità del cassone.

Prezzo contenuto e tanta tecnologia

La vera notizia resta però il cartellino del prezzo: 29.945 dollari (25.858 euro, al cambio attuale) inclusi i costi di destinazione. Per quella cifra, la dotazione annunciata non è affatto ridotta all'osso. Tra i contenuti confermati figurano il sistema di guida assistita BlueCruise, la ricarica bidirezionale, Apple CarPlay e Android Auto wireless, la chiave digitale e Apple Maps integrato nel sistema multimediale.

Sotto la carrozzeria, il Fathom sarà il primo veicolo basato sulla nuova architettura Universal EV Platform e realizzato secondo il relativo processo produttivo Universal EV Production System. Per accoglierlo, lo stabilimento di Louisville sta affrontando una profonda riconversione, con l'avvio della produzione dei prototipi pre-serie previsto nel primo trimestre del 2027.

Ford Fathom a Las Vegas

Ordini al via nel 2027

Nello stesso periodo del 2027 apriranno anche i primi ordini. Ford sembra fermamente convinta che un veicolo elettrico da lavoro e da tempo libero a basso costo sia la risposta giusta per smuovere il mercato EV. Bisognerà vedere se, quando le pellicole cadranno definitivamente, il pubblico americano la penserà allo stesso modo.

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