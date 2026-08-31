Days of Thunder 2 data di uscita e teaser con Tom Cruise e Anne Hathaway

Dopo mesi di indiscrezioni, ora è ufficiale: Tom Cruise torna a vestire i panni del pilota Cole Trickle. E non lo farà da solo. In un video spuntato sui social, è stata annunciata non solo la data di uscita di Days of Thunder 2, ma anche una co-protagonista d'eccezione: Anne Hathaway (che Cruise chiama amichevolmente Annie). Il tutto confezionato con lo stile pragmatico a cui l'attore ci ha abituato ultimamente. Niente grandi proclami o conferenze stampa pompose: solo loro due al circuito di Daytona, una stock car verde fluo e la promessa di fare sul serio.

Il teaser a sorpresa da Daytona: l'annuncio con Anne Hathaway

Se guardi la clip, ti accorgerai che l'atmosfera è estremamente rilassata. La telecamera si accende e Tom Cruise, con la solita disinvoltura, chiama in causa la collega. Anne Hathaway appare in tenuta country, con tanto di cappello da cowboy e, soprattutto, con un vistoso pancione. I due passeggiano verso una NASCAR che riporta sulla fiancata una scritta inequivocabile: Days of Thunder - Summer 2028.

A quel punto, il siparietto è servito. Alla domanda di Cruise ''E ora che si fa?'', la Hathaway risponde in modo molto candido: ''Facciamo il film. Ora faccio nascere questo bambino, e poi giriamo questo film'' . L'attore hollywoodiano conferma, dandoci l'appuntamento al cinema e avvisando di non fare tardi per l'estate del 2028. Insomma, i motori sono caldi, ma prima ci sono delle priorità fisiologiche da rispettare. L'attrice premio Oscar è infatti in attesa del suo terzo figlio, e le riprese vere e proprie inizieranno solo dopo il parto, lasciando a Hollywood il tempo di mettere in moto la macchina produttiva.

Data di uscita e cosa sappiamo del sequel di Giorni di Tuono

Mettiamo subito le cose in chiaro sulle tempistiche: la data di uscita ufficiale di Days of Thunder 2 è fissata da Paramount per il 2 giugno 2028. Come c'era da aspettarsi da un perfezionista dell'azione come Tom Cruise – che qui figura anche come produttore insieme allo storico Jerry Bruckheimer – l'esperienza visiva promette di non deludere chi cerca adrenalina in sala.

Il film sarà infatti girato nativamente in formato IMAX e verrà distribuito nei principali formati premium, inclusi Dolby Cinema e 4DX. Se hai ancora negli occhi le riprese mozzafiato e la gravità di Top Gun: Maverick, puoi ben immaginare cosa significhi applicare quello stesso approccio maniacale – votato al realismo e alla riduzione della computer grafica – al mondo delle corse automobilistiche ad alta velocità. Non sappiamo ancora i dettagli della trama né chi siederà dietro la macchina da presa, ma è palese che Cruise voglia replicare il successo di critica e botteghino del suo recente passato, puntando tutto sull'odore di gomma bruciata.

Aspettative: un'operazione concreta e senza voli pindarici

Senza lasciarci andare a facili entusiasmi prematuri, l'operazione ha senso. Tom Cruise ha dimostrato di saper gestire le sue ''vecchie glorie'' con intelligenza e il mondo del motorsport, va detto, sta vivendo un momento d'oro sul grande schermo. L'aggiunta di Anne Hathaway al cast porta poi un indubbio peso specifico al progetto recitativo, suggerendo che potremmo trovare dinamiche diverse dal classico cliché della semplice ''spalla''. Non ci resta che aspettare che si spengano i semafori.

E con questo annuncio, pare che Tom abbia già vinto la sprint race con Brad Pitt, visto che anche F1: The movie attende un sequel, come confermato dal produttore Jerry Bruckheimer che è il deus ex machina di entrambi i film. Dobbiamo aspettarci un sorpasso all'ultima curva? Staremo a vedere.

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