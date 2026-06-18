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Come si esce dalla pozza saponata: il video di un vincitore

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1 ora fa - Come si esce dalla pozza saponata: il video di un vincitore

Un'auto, una conca ricoperta di sapone e una prova di trazione estrema. Guarda il video dell'incredibile sfida vinta

Tra le varie sfide automobilistiche che popolano la rete, è molto di moda quella in cui si guida un'auto (o la motrtice di un TIR) dentro una conca ricoperta di sapone, nel tentativo di uscirne.

In palio per chi ci riesce c'è una vettura di lusso, ma finora non avevo mai visto nessuno sfuggire alla trappola. Il problema è che il liquido viscido azzera quasi completamente il grip degli pneumatici e rende fatale ogni minimo errore di traiettoria.

La gestione millimetrica del gas per vincere la sfida

Il protagonista del video qui sopra si è giocato bene l'ultima chance a disposizione, affrontato la rampa con calma e un controllo millimetrico dell'acceleratore.

Evitando di far slittare le gomme e assecondando la scarsa trazione del fondo, è riuscito a sfruttare l'accelerazione centrifuga per risalire la conca fino all'uscita, portandosi a casa il premio. E forse non dovrebbe sorprendere che serva la guida pulita per guidare... sul sapone.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/06/2026
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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