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Yangwang U9 Xtreme rompe la barriera dei 500 km/h: il video POV del record

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40 minuti fa - Velocità da record a Dubai: ecco il video

503 km/h su strada aperta al traffico: l'impresa della supercar BYD
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503,17 km/h, questa è la velocità record raggiunta dalla Yangwang U9 Xtreme, la supercar elettrica di BYD che può contare su oltre 3.000 CV. Il record è stato ottenuto a Abu Dhabi e non in pista. Infatti è stata scelta una normale strada pubblica.

Grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine locali, è stato individuato un tratto stradale di 10 km con un rettilineo di 7 km dove poter spingere la vettura al limite. Ovviamente la strada è stata ripulita, è anche vicina al deserto, per non compromettere il tentativo di record.

Alla guida il pilota Marc Basseng che aveva già ottenuto con la Yangwang U9 Xtreme il precedente record di velocità di ''soli'' 496,22 km/h.

Nel video POV che proponiamo potete assistere al record di velocità che ha fatto registrare la Yangwang U9 Xtreme.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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