Yangwang U9 Xtreme, mai così veloce: nuovo record, abbattuto il muro dei 500 km/h

BYD lo aveva promesso, la supercar elettrica Yangwang U9 Xtreme avrebbe tentato di battere un nuovo record di velocità, con l'obiettivo di infrangere la barriera dei 500 km/h. Promessa mantenuta perché a Dubai la supercar ha raggiunto i 503,17 km/h, facendo meglio dei 496,22 km/h ottenuti un po' di tempo fa sul circuito ATP di Papenburg, in Germania.

Con questo risultato la Yangwang U9 Xtreme ottiene due nuovi record del mondo: la più alta velocità mai raggiunta da un'auto elettrica di produzione e la più alta velocità mai raggiunto da un'auto di serie. Attenzione, record ottenuti in una sola direzione. Significa che la media record di 455,3 km/h della SSC Tuatara ottenuta in due direzioni (andata e ritorno) rimane ancora imbattuta.

Come si è svolto il tentativo record a Dubai

Il record di velocità è stato ottenuto sulla Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), nella regione di Al Dhafra ad Abu Dhabi, il primo novembre 2026. Alla guida il pilota Marc Basseng che aveva già ottenuto con la Yangwang U9 Xtreme il precedente record di velocità.

Yangwang U9 Xtreme record velocità

BYD ha lavorato con le autorità di Dubai che hanno messo a disposizione un tratto stradale di 10 km, ovviamente chiuso al traffico, con un rettilineo di 7 km in cui poter raggiungere la velocità massima. Trattandosi di una normale strada aperta al traffico e per di più vicina al deserto, sono stati necessari alcuni interventi per renderla adatta al tentativo record. Ogni metro è stato controllato per rimuovere ogni possibile residuo di sabbia o detriti che avrebbero potuto compromettere la corsa della supercar.

Yangwang U9 Xtreme record velocità

Ecco perché sono state necessarie anche alcune prove. Il 31 ottobre, per esempio, la Yangwang U9 Xtreme ha raggiunto una velocità massima di 490 km/h. Con i dati raccolti, i tenici BYD hanno poi lavorato per ottimizzare le procedure di preparazione, assicurandosi che le temperature della batteria e del motore fossero ideali all'inizio di ogni prova il giorno successivo. Anche il setup è stato adattato con una diversa gestione delle sospensioni a controllo elettronico. Inoltre, l'inclinazione dell'ala posteriore è stata modificata per aumentare il carico ed è stata pure rivista la pressione degli pneumatici.

Il giorno dopo, nuovi test hanno permesso di verificare che erano stati effettuati progressi. Alla fine è arrivato anche il record con 503,17 km/h.

Yangwang U9 Xtreme record velocità

Le dichiarazioni

Stella Li festeggia il record a Dubai

Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha dichiarato:

Dico sempre alle persone che i nostri ingegneri sono giovani, audaci e forse un po' folli, ma in senso positivo! E ancora una volta, dobbiamo congratularci con loro e con tutto il team Yangwang U9 X per un passo successivo incredibile e per questi record straordinari. Anche mentre il team celebrava gli incredibili 496,22 km/h in Germania lo scorso anno, stavano esaminando i dati e discutendo su come portare l'U9X al suo livello successivo. 503,17 km/h è un risultato fantastico e porta il benchmark per le auto elettriche ancora più avanti rispetto a ciò che altri potrebbero sognare.

Yangwang U9 Xtreme record velocità

Ecco invece cosa ha detto il pilota dell'U9X, Marc Basseng:

Questa volta abbiamo affrontato una sfida completamente diversa: spingere i limiti della velocità su una strada pubblica ad Abu Dhabi. A differenza di una pista dedicata, una strada pubblica presenta un insieme diverso di sfide, rendendo precisione, stabilità e fiducia nel veicolo più importanti che mai. Battere un record mondiale una volta è straordinario, ma farlo di nuovo in un ambiente così diverso è davvero speciale. A queste velocità estreme ogni dettaglio conta, e nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l'incredibile team di ingegneri YANGWANG. Sono orgoglioso di far parte di questo percorso e di dimostrare fino a che punto possa arrivare la tecnologia dei veicoli elettrici.

Yangwang U9 Xtreme: oltre 3.000 CV

Le specifiche tecniche della supercar elettrica? Il suo powertrain composto da ben 4 motori elettrici che permettono di arrivare a disporre di ben 2.220 kW (3.018 CV). Inoltre, la vetture poggia su di una piattaforma che supporta un'architettura a 1.200 V. Insomma, un'auto nata con le ultimissime tecnologie sviluppate da BYD per impressionare su strada e in pista.

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