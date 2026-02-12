Alpine lascia il Mondiale Endurance: addio alla Hypercar dopo il 2026

Dopo la conferma di Dacia che lascerà a fine anno il mondo dei rally raid, dal gruppo Renault arriva la notizia di un'altra uscita di scena: Alpine abbandonerà il Mondiale Endurance al termine della stagione 2026. La Casa francese ha annunciato ufficialmente il ritiro della A424 dalla classe Hypercar del FIA WEC, chiudendo un percorso iniziato nel 2021 con grandi ambizioni e risultati, però, rivelatisi inferiori alle attese. Una decisione pesante, che si inserisce in una più ampia revisione delle attività sportive del gruppo transalpino.

L’avventura Hypercar di Alpine era partita con l’obiettivo di riportare il marchio ai vertici dell’endurance moderna. In cinque stagioni, tuttavia, sono arrivate soltanto tre vittorie, troppo poche per giustificare l’investimento in una categoria tecnologicamente avanzata e sempre più costosa. Il 2026 era stato individuato come anno chiave per raggiungere il break-even finanziario del progetto. Traguardo che, evidentemente, non è stato considerato realistico nel contesto attuale.

Il CEO di Alpine, Philippe Krief, ha spiegato la scelta in modo diretto: “Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili per proteggere le ambizioni a lungo termine di Alpine. Il settore automotive, in particolare il mercato EV, cresce più lentamente del previsto. Per avere successo nel lungo periodo dobbiamo continuare a investire nella gamma prodotti e nel brand. Questo richiede azioni decisive per costruire un futuro sostenibile.”

Krief ha poi chiarito la nuova priorità sportiva: “Pur dispiaciuti di non poter continuare nel WEC dopo questa stagione, la F1 rappresenta per noi una piattaforma unica per aumentare la notorietà del marchio in linea con le nostre ambizioni di crescita. Lo spirito vincente fa parte del DNA Alpine e continueremo a lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima gara del 2026”.

La strategia Renault: tagli e razionalizzazione

Come detto, il ritiro dal WEC non è un caso isolato. Renault sta ridisegnando profondamente la propria presenza nel motorsport e anche nella stessa F1 è scesa a compromessi, con Alpine che dal 2026 utilizza motori Mercedes. A ciò si aggiungono ora l'uscita di Dacia dal programma Dakar e la chiusura del capitolo Hypercar.

Queste decisioni gettano nuove ombre sul futuro della storica sede di Viry-Chatillon. Dopo la cessazione della produzione delle power unit di F1, il sito era stato ribattezzato “Hypertech Alpine” e riposizionato su progetti ad alta tecnologia. Con l’uscita dal WEC e l’assenza di un programma motori F1 interno, resta da capire quale sarà il ruolo futuro della struttura e dei circa 300-350 dipendenti coinvolti. A livello locale si registra già la dura presa di posizione del sindaco della cittadina francese, Jean-Marie Vilain, che ha parlato di ''tradimento'' da parte del gruppo Renault rispetto alle promesse del recente passato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/02/2026