QUARTO ROUND La Porsche Carrera Cup Italia è sbarcata nel week end appena concluso sul circuito di Vallelunga per la sua quarta tappa stagionale. La serie tricolore ha visto Gianmarco Quaresmini e Simone Iaquinta imporsi nelle due manche laziali e allungare in classifica generale su David Fumanelli in terza posizione.

FESTANTE POLEMAN, QUARESMINI PRIMO Nella corsa del sabato pomeriggio il pilota del team Ombra, Aldo Festante, partiva davanti a tutti grazie ad una qualifica molto positiva. In gara, però, Festante ha dovuto cedere al campione 2018 che ha preso il comando costruendo un discreto margine di sicurezza. Alle spalle di Festante si è inserito Enrico Fulgenzi, ''veterano'' della serie Porsche ritornato a Vallelunga nelle inedite vesti di team principal. Il pilota di Jesi, oltre che correre, ha schierato altre tre vetture con la sua nuova squadra. Fulgenzi ha negato il podio per pochi decimi ad Emil Skaras. Quinto Simone Iaquinta mentre David Fumanelli ha concluso in sesta posizione valevole per la pole di gara 2.

IAQUINTA RICUCE SU QUARESMINI In gara 2 il campione in carica ha subito scavalcato Fumanelli allo spegnimento dei semafori. Il cosentino è stato seguito da Enrico Fulgenzi e Gianmarco Quaresmini. Mentre Iaquinta prendeva il largo, Fulgenzi e Quaresmini entravano in bagarre per la seconda posizione sul podio. Iaquinta ha centrato la terza vittoria stagionale e si mantiene così a ridosso di Quaresmini in classifica generale. Quarto Fumanelli che perde leggermente contatto dai primi due nella lotta per il titolo. Non hanno brillato come meriterebbero in entrambe le manche Aldo Festante e Alberto Cerqui.

QUARESMINI LEADER In campionato, dopo i due round di Vallelunga, la classifica vede il pilota Tsunami in vetta con 108 punti mentre Iaquinta insegue a 103. Terzo Fumanelli con 84 con Stefano Monaco alle sue spalle che vanta 60 punti. Prossimo appuntamento con la Porsche Carrera Cup Italia il 3 e 4 ottobre al Mugello.

Vallelunga, Gara 1 (top ten)

1 Gianmarco Quaresmini Team Tsunami 19 giri 2 Aldo Festante Team Ombra 8.230 3 Enrico Fulgenzi EF Racing 11.490 4 Emil Skaras Team Ombra 11.847 5 Simone Iaquinta Team Ghinzani 13.604 6 David Fumanelli Q8 Hi Perform 18.893 7 Alberto Cerqui AB Racing 19.237 8 Ludovico Laurini Team Dinamic 22.768 9 Stefano Monaco Team Dinamic 23.602 10 Marzio Moretti Team Bonaldi 24.434

Vallelunga, Gara 2 (top ten)