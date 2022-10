Carrera Cup Italia: dal diluvio di Monza emerge Masters

PENULTIMO ROUND E' andata in scena lo scorso fine settimana sul circuito di Monza la penultima tappa stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. Giunta alla sedicesima edizione, la serie tricolore gode di ottima salute e sul tracciato lombardo ha regalato la consueta bagarre. Nutrito il numero dei piloti al via, tra volti noti della serie nazionale e qualche new entry che si è prontamente messa in evidenza sulle piste italiane.

MASTERS DOMINA LA PIOGGIA La sorpresa del week end di Monza è stato Keagan Master, pilota sudafricano schierato dall'AB Racing in rappresentanza degli Autocentri Balduina, che nonostante un programma ridotto dopo due anni di assenza dai circuiti, ha dominato le difficili condizioni meteo di gara 2. Il 22enne si è imposto nella manche domenicale partita dietro safety car a causa della forte pioggia. Alle sue spalle un sempre combattivo Diego Bertonelli, incappato in un lungo alla Parabolica che gli è costato la testa della corsa. Completa il podio Lodovico Laurini, pilota di Parma autore di una bella progressione. Il portacolori del team Dinamic (protagonista nei campionati GT internazionali) aveva fatto sua la gara del sabato, corsasi su pista asciutta, davanti a Benedetto Strignano di Villorba Corse e Gianmarco Quaresmini.

QUARESMINI VEDE IL TITOLO Continua a dare i suoi frutti lo 'Scholarship Programme' di Porsche che nella serie italiana assiste e supporta i giovani. Non è il caso solamente di Keagan Masters, debuttante quest'anno e parte del programma giovani vincitore di gara 1. La lotta per il titolo vede ancora Gianmarco Quaresmini in vetta e, dopo l'affermazione del 2018, il bresciano potrebbe bissare il titolo nel prossimo round del Mugello dove si presenterà con 39 lunghezze di vantaggio. La tappa finale della stagione vedrà Alberto cerqui, campione uscente, ed il giovane ma brillante Giorgio Amati - secondo in classifica - lottare fino alla fine per far sudare il secondo successo al rivale del team Ombra. Non sono mancate le belle rpestazioni di Leonardo Caglioni, 'the Dobemann' Enrico Fulgenzi, Matteo Malucelli e Francesco Maria Fenici. Sulle orme di Valentino Rossi, passato alle ruote coperte, nella serie tricolore ha gareggiato in tutte le tappe Jorge Lorenzo, lo spagnolo ex MotoGp che ha maturato esperienza battagliando a centro gruppo.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/10/2022