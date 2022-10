Carrera Cup Italia: Quaresmini è campione al Mugello, ma che spavento con Cerqui

QUARESMINI BIS La stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia si è chiusa già nella serata del sabato quando sul circuito del Mugello il risultato di Gara 1 ha decretato il nome del campione. Gianmarco Quaresmini, complice un cospicuo vantaggio, ha capitalizzato con una condotta di gara accorta che gli ha permesso di laurearsi campione per la seconda volta. Il ragazzo del team Ombra ha badato a stare lontano dai guai e non ha resistito troppo agli attacchi di Matteo Malucelli. La gara è stata vinta da Keagan Masters, il sudafricano che dopo Monza si ripropone subito sul primo gradino del podio dopo aver sopravanzato Diego Bertonelli.

WEEK END NERO PER AMATI Le possibilità per il giovane del team Tsunami di impensierire Quaresmini si sono ridotte al lumicino quando nella qualifica è incappato in un contatto che lo ha visto in gara 1 partire quindicesimo. Il divario tra i due ha complicato tutto ma Amati ha anche compiuto un errore cercando un sorpasso su Benedetto Strignano che ha spedito entrambi in testacoda nei primi giri. Le ambizioni di campionato sono dunque naufragate definitivamente per Amati - a dispetto delle ottime prestazioni dimostrate - che anche in gara 2 ha dovuto lottare a centro gruppo.

SPAVENTO CERQUI Finale movimentato ormai che i giochi erano fatti nella gara della domenica con subito un grosso spavento al via. Alberto Cerqui al via ha stretto alla sua destra verso il poleman Andrea Fontana, scattato bene, ma Quaresmini dietro si stava già infilando tra i due. Il contatto che ne è scaturito ha dapprima spedito Cerqui contro la fiancata del bellunese e poi violentemente contro le barriere. Costernato Quaresmini, costretto anch'egli a fermarsi, per quanto successo tra i due che sono ottimi amici. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota di Ghinzani.

MALUCELLI VINCE DI ESPERIENZA Non le manda a dire Matteo Malucelli, uno dei veterani del campionato visti anche i trascorsi ai vertici del motorsport internazionale, che ha vinto gara 2 tenendosi lontano dai guai. La foga dei giovanissimi ha infatti tradito anche Keagan Masters, che stava cercando una lodevole doppietta dopo il successo del sabato, il quale ha però portato largo in ghiaia il poleman Fontana in un attacco alquanto tardivo alla prima curva. Malucelli ringrazia e vince davanti all'esordiente Gianmarco Levorato e Diego Bertonelli. Non è riuscito ad arpionare il podio un sempre incisivo Enrico Fulgenzi. Ad animare le bagarre in pista ci hanno pensato anche Leonardo Caglioni e Benny Strignano. Una penalità è toccata ad Aldo Festante che ha spedito in testacoda Jorge Lorenzo, l'ex MotoGP alla prima stagione nelle corse automobilistiche. In Michelin Cup il titolo è andato a Marco Cassarà mentre la Silver Cup è stata vinta da Davide Scannicchio.

