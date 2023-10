Larry Ten Voorde a mani basse, Dinamic campione tra i team

TEN VOORDE CAMPIONE E' andata in archivio ieri sul circuito di Imola la stagione 2023 della Porsche Carrera Cup Italia che ha laureato campione Larry Ten Voorde. Il pilota olandese, schierato dal team di Enrico Fulgenzi, ha messo le mani sul titolo della frizzante serie tricolore con una stagione che lo ha visto dominare pur non presenziando a due interi week end di gara. Delle dodici gare previste in calendario, Ten Voorde ne ha disputate otto non essendo presente alla seconda e terza tappa di Vallelunga e al Mugello.

CINQUE VITTORIE Cinque centri pesanti per il pilota 27enne - iscritto con i colori del Centro Porsche Udine - che ha vinto entrambe le gare, con pole position e giro veloce, del round di apertura di Misano ripetendosi nel giro di boa di Monza. Un altro successo nel secondo evento a Misano ha dato il colpo finale al campionato. A Imola con due arrivi sul podio la questione titolo è stata archiviata. Una stagione perfetta dunque per Ten Voorde che ha registrato solamente un ritiro nell'unica occasione in cui non è salito sul podio.

QUARESMINI SECONDO Si è conclusa in seconda posizione la rincorsa al terzo titolo della serie tricolore di Gianmarco Quaresmini, pilota del team Dinamic che ha visto la sua squadra trionfare nella classifica riservata ai team. Lotta tra ''giovani esperti'' con Riccardo Agostini: il padovano schierato dalla Villorba Corse dei Centri Porsche Treviso ha concluso la sua stagione al terzo posto ma nel complesso il team veneto ha concluso in seconda posizione sommando i punti di Benedetto Strignano. A seguire Diego Bertonelli, altro protagonista del campionato al pari di Giorgio Amati e Alberto Cerqui (una vittoria). Due vittorie anche per Simone Iaquinta in una stagione di alti e bassi. Vittorie anche per Keagan Masters, emerso la scorsa stagione e al via part-time, e Marvin Klein, debuttante sorprendente dell'ultimo round. Fuori dai primi dieci l'ex motociclista Jorge Lorenzo, al via per la seconda stagione.

SCHOLARSHIP A FESTANTE A vincere per la seconda stagione lo 'Scholarship Programme' è stato Aldo Festante, pilota del team Dinamic che prenderà parte all'international shoot-out organizzato da Porsche contro gli altri giovani selezionati da Porsche. Tra piloti al via a tempo pieno, e alcuni presenti con programma ridotto, la serie italiana ha contato 51 concorrenti. Nella classifica 'Michelin Cup' Alberto De Amicis ha concesso poco ad Alex De Giacomi, imponedosi in otto round su dodici con Ebimotors. Più staccato Francesco Maria Fenici.

Pubblicato da Marco Borgo, 30/10/2023