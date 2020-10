CERQUI VINCE ANCORA La Porsche Carrera Cup Italia torna di scena sul circuito del Mugello e Alberto Cerqui torna sul gradino più alto del podio. Il pilota di AB Racing ha comandato la gara del sabato del penultimo appuntamento stagionale sui saliscendi toscani diventati viscidi a causa della pioggia. Proprio quest'ultima ha forse tratto in inganno Simone Iaquinta, autore di una partenza da dimenticare e finito in fondo al gruppo, e Gianmarco Quaresmini, autore di un fuoripista.

SUL PODIO BALDAN E LAURINI Dietro al leader hanno concluso Nicola Baldan e Ludovico Laurini. Giù dal podio David Fumanelli che ha visto alle sue spalle un minaccioso Simone Iaquinta in gran recupero. Il cosentino, pur quinto, si è assicurato molti punti nella prima corsa del week end. Si è inserito tra i primi Aldo Festante mentre è ottimo il debutto di Giacomo Barri con Raptor Enrineering, settimo alla fine. Nona posizione per il 18enne Marzio Moretti che nella qualifica era stato il più veloce di tutti.

IAQUINTA A SEGNO IN GARA 2 Vittoria importante quella che ha messo a segno il capoclassifica alla domenica mattina. Il pilota del team Ghinzani ha avuto ragione di Aldo Festante, autore fin qui di una crescita costante che lo ha messo in evidenza tra i molti talenti della serie tricolore. Per Iaquinta un successo che lo proietta a +17 da Quaresmini e che potrebbe essere la chiave per un ultimo round a Monza ''in discesa'' verso il secondo titolo consecutivo. Week end difficile dunque per Quaresmini che in gara 2 ha visto il traguardo in ottava posizione. Per il campione 2018 una magro risultato dopo una prima corsa che l'aveva in coda al gruppo.

FUMANELLI TORNA A PODIO Terzo in campionato si conferma David Fumanelli che lascia il Mugello con 106 punti, cinque in meno di Quaresmini, grazie al secondo posto in gara 2. Se Fumanelli ritrova il podio, tra i primi tre è finito anche Festante che ha terminato il week end in maniera positiva. Il pilota del team Ombra ha preeduto di un soffio sul traguardo Nicola Baldan. Più staccato Marzio Moretti, emerso in maniera importante al Mugello. Si migliora Barri che dopo il settimo posto del sabato, la domenica ha concluso in sesta posizione. Appuntamento tra un mese per la finalissima sul veloce circuito di Monza.

Mugello, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Alberto Cerqui AB Racing 13 giri 2 Nicola Baldan Dinamic Motorsport 6.140 3 Ludovico Laurini Dinamic Motorsport 10.528 4 David Fumanelli Q8 HiPerform 10.614 5 Simone Iaquinta Ghinzani 11.264 6 Aldo Festante Ombra Racing 15.750 7 Giacomo Barri Raptor Engineering 17.135 8 Stefano Monaco Dinamic Motorsport 21.710 9 Marzio Moretti Bonaldi Motorsport 21.786 10 Benedetto Strignano AB Racing 22.921

Mugello, Gara 2 (top ten)