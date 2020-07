CERQUI POLE E VITTORIA Si è aperta in maniera perfetta per Alberto Cerqui la stagione 2020 della Porsche Carrera Cup Italia. Sul circuito del Mugello il bresciano ha comandato le qualifiche strappando la pole position per gara 1. Partito davanti a tutti con la 911 GT3cup di AB Racing, il bresciano non ha mai perso la testa della corsa. Vittoria tutt'altro che facile per Cerqui che ha dovuto tenersi dietro Gianmarco Quaresmini. Sul finale si sono inseriti anche David Fumanelli e Simone Iaquinta nella bagarre con i primi due. Buon quinto Aldo Festante pressato da Stefano Monaco.

IL RITORNO DEL CAMPIONE In gara 2 Simone Iaquinta ha voluto dire la sua. Al via ha superato in poche curve Aldo Festante e Stefano Monaco che partivano in prima fila. Stessa storia per Quaresmini che dalla terza fila ha sopravanzato i due che partivano al palo e, grazie a due safety car causate da due vetture insabbiate, ha tenuto il fiato sul collo al battistrada che non è così riuscito a scappare. Giù dal podio David Fumanelli che aveva alle spalle Lodovico Laurini che ha fatto anch'egli una bella rimonta. Sesto Festante mentre alle sue spalle ha chiuso Cerqui.

QUARESMINI CAPOCLASSIFICA Al termine del primo round sul circuito del Mugello davanti a tutti nella classifica generale troviamo Gianmarco Quaresmini forte di due secondi posti. Il pilota del team Dinamic si propone già all'attacco per la prossima tappa di Misano, ma la sensazione è che non avrà vita facile viste le numerose bagarre in pista e i tanti piloti dal piede pesante. In Michelin Cup due centri per Bashar Mardini, il pilota degli emirati arabi passato al team Tsunami.

Mugello, Gara 1 (top ten)

1 Alberto Cerqui AB Racing 16 giri 2 Gianmarco Quaresmini Team Tsunami 0.822 3 David Fumanelli Team Dinamic 2.340 4 Simone Iaquinta Team Ghinzani 2.878 5 Aldo Festante Ombra Racing 10.264 6 Stefano Monaco Team Dinamic 10.981 7 Lodovico Laurini Team Dinamic 11.600 8 Bashar Mardini Team Tsunami 29.606 9 Risto Vukov GDL Racing 29.922 10 Nicola Baldan Team Dinamic 30.137

Mugello, Gara 2 (top ten)