Stagione 2023: varato il calendario ed il nuovo format

17° STAGIONE La Porsche Carrera Cup Italia si avvia ad aprire la sua diciassettesima stagione con l'annata 2023 che coincide con il 75° anniversario di Porsche. I vertici italiani del marchio tedesco hanno deliberato il calendario per la prossima stagione articolato su sei tappe. Rivisto il format di gara, con le due corse del week end che passano da 28' a 30' più il giro finale. Rivisto anche il sistema dei punteggi - premiando i primi 15 al traguardo - derivato dalla modifica al sistema di qualifica. La prova ufficiale del sabato sarà valida per gara 1, mentre non sarà più l'ordine d'arrivo in gara a determinare la griglia per gara 2 ma bensì i secondi migliori tempi registrati da ciascun pilota. Due manche equiparate quindi e meno ''problemi'' per chi incappa in ritiri o noie tecniche nella prima manche.

SEI TAPPE Saranno cinque le piste che ospiteranno la serie tricolore che si svilupperà tra maggio e ottobre. Dopo i test collettivi di metà aprile a Monza l'apertura si terrà a Misano e Vallelunga che avranno ulteriori sessioni di test al giovedì. Poi sarà la volta di Mugello a luglio e Monza a settembre. Ottobre vedrà il Porsche Festival a Misano prima della chiusura a fine mese a Imola. Con l'ammissione delle sole vetture di ultima generazione muore di fatto la Silver Cup che ammetteva al via le 911 più vecchie. Rimane invece la Michelin cup riservata ai piloti over 30 di categoria 'bronze'.

Calendario 2023 Porsche Carrera Cup Italia

14 aprile: Monza (pre-season test)

6-7 maggio: Misano *

10-11 giugno: Vallelunga *

8-9 luglio: Mugello

16-17 settembre: Monza

7-8 ottobre: Misano (Porsche Festival)

28-29 ottobre: Imola

* Pre-race official test al giovedì



Pubblicato da Marco Borgo, 19/02/2023