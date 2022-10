Carrera Cup Italia: al Mugello si incoronano i campioni 2022

FINALE TOSCANA Si chiude questo fine settimana sul circuito del Mugello la stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia. Il monomarca tricolore ha dato vita all'ennesima annata di duelli e azione sulle piste italiane con la finalissima in terra toscana che vedrà l'assegnazione sia del titolo assoluto che quello denominato 'Michelin Cup'. C'è attesa inoltre per conoscere il nome del giovane prescelto dallo 'Scholarship Programme' che andrà a scontrarsi con gli altri finalisti delle serie estere nello Shootout internazionale di due giorni sotto agli occhi dei vertici Porsche.

QUARESMINI CERCA IL BIS Vorrà certamente fare il secondo centro in carriera - dopo il primo titolo vinto nel 2018 - Gianmarco Quaresmini che a Scarperia si presenta da capoclassifica e con un leggero vantaggio Giorgio Amati. Lotta tra giovanissimi dunque estesa anche i team Ombra e Ghinzani con i due contendenti che potranno contare sui propri compagni di squadra. Il buon Leonardo Caglioni cercherà di favorire il capoclassifica ma dall'altra parte vi sarà il campione uscente Alberto Cerqui che vorrà coprire le spalle al suo compagno di box per provare a ribaltare le sorti del campionato. Da tenere d'occhio anche gli altri junior quali Gianmarco Levorato, quarto in campionato, Keagan Master e Benedetto Strignano. Ma i nomi di assoluto interesse si estendono anche ad Aldo Festante, Pietro Delli Guanti, Simone Riccitelli, Ludovico Laurini e Diego Bertonelli, piloti che hanno tenuto giovane un settore solitamente destinato ai 'master'. Si pensi che i piloti ormai etichettati come veterani sono Matteo Malucelli, Enrico Fulgenzi, Andrea Fontana e Risto Vukov.

CASSARA' IN MICHELIN CUP Sembra quasi scontata la vittoria di Michele Cassarà per il secondo anno di fila nella categoria Michelin Cup, classifica riservata ai gentlemen. Il suo vantaggio è consistente sul diretto inseguitore, Alex De Giacomi, passato secondo nell'ultimo round monzese dopo aver sopravanzato Alberto De Amicis. Situazione analoga in Silver Cup, riservata a vetture del modello precedente, dove Davide Scannicchio ha fatto incetta di successi e ora ha un cospicuo vantaggio su Paolo Venerosi. Saranno invece i vertici del campionato ad assegnare la vittoria dello Scholarship Programme al pilota tra i 16 ed i 24 anni che si è distinto nel percorso di affiancamento e preparazione durato tutta la stagione al fianco di ingegneri e tecnici dedicati e che lo aiuteranno nel 2023 ad essere al via della Porsche Supercup di contorno ai GP di Formula 1.

DIRETTA TV Anche al Mugello si conferma la diretta televisiva come da inizio stagione sui canali Sky e in streaming sul sito ufficiale del campionato e sulla pagina Facebook di riferimento. Le due gare sono in programma sabato alle 17.10 e domenica alle 15.55 visibili su Sky Sport Arena e (solo la corsa domenicale) su Cielo. Al termine di gara 2 sarà proclamato il vincitore dello Scholarship Programme.

