ERC, gran finale in Portogallo: Mabellini difende il secondo posto, Lancia punta al titolo Team

Il Rally 6 Cities North of Portugal chiude la stagione 2026 del FIA European Rally Championship. Teemu Suninen ha già conquistato il titolo piloti, ma restano da definire le altre posizioni: Andrea Mabellini e Virginia Lenzi partono da secondi in classifica con 98 punti, sei in più di Miko Marczyk, mentre Lancia Corse HF si gioca la vittoria tra i Team. Verranno emessi gli ultimi verdetti di un campionato che ha già incoronato Teemu Suninen nella classifica piloti, ma che presenta ancora diversi obiettivi da raggiungere.

ERC 2026: Andrea Mabellini (Lancia)

Tra questi c'è il secondo posto assoluto di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, al via con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. L'equipaggio italiano occupa la seconda posizione con 98 punti, sei in più rispetto al polacco Miko Marczyk, campione europeo nel 2025 e terzo in classifica a quota 92. Mabellini e Lenzi saranno quindi chiamati a difendere il margine nell'ultimo confronto stagionale, su un fondo sterrato che richiederà un approccio diverso rispetto alle gare su asfalto.

Lancia Corse HF in corsa per il titolo Team: in azione anche Gryazin

Oltre alla classifica piloti, Lancia Corse HF punta a chiudere la stagione europea conquistando il successo nella graduatoria riservata ai Team. A portare punti saranno Mabellini e Lenzi, Davide Pesavento e Alessio Angeli, oltre a Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi, impegnati rispettivamente nelle categorie Rally2 ed ERC4.

In Rally2 torneranno in gara anche Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, nuovamente al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale dopo aver contribuito al successo di Lancia Corse HF nella classifica Team del WRC2. La formazione sarà completata da Pablo Sarrazin e Yannick Roche e da Léo Rossel e Florian Barral, entrambi iscritti con i colori dell'Équipe de France Espoir FFSA.

WRC 2026, Rally Croazia: Nikolay Gryazin (Lancia)

La presenza Lancia in ERC4 vedrà invece al via tre equipaggi con la Ypsilon Rally4 HF: Pesavento-Angeli, Dei Ceci-Darderi e Sebastian Dallapiccola-Lorenzo Mattucci. Per loro l'obiettivo sarà confrontarsi con gli sterrati portoghesi e concludere al meglio la stagione continentale.

Il percorso del Rally 6 Cities North of Portugal

La gara si sviluppa tra sei comuni del nord del Portogallo, con Fafe come centro operativo e Guimarães protagonista della partenza e della cerimonia conclusiva. Il programma prevede 17 prove speciali per 181,10 chilometri cronometrati, prevalentemente su sterrato.

Tra i passaggi più noti figura la prova di Lameirinha, celebre per il salto di Pedra Sentada, mentre il percorso comprende anche la nuova speciale asfaltata di Monte Penha. La partenza è prevista venerdì 23 ottobre, con le due giornate decisive in programma sabato e domenica.

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