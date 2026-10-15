Rallye Sanremo 2026: programma e aggiornamenti. Sfida decisiva tra Daprà e Avbelj!

Il Campionato Italiano Assoluto Rally arriva al suo epilogo con il Rallye Sanremo che incoronerà il campione 2026. In lizza restano Roberto Daprà e Bostjan Avbelj, con il primo che può contare su un margine di 21 punti, mentre il secondo ha dalla sua un punteggio che considera già lo scarto del peggior risultato (il ritiro al Targa Florio). Lo storico appuntamento ligure assegnerà punteggi maggiorati grazie al coefficiente di 1,5: Avbelj deve puntare ai 22,5 punti destinati al vincitore, mentre Daprà può accontentarsi del gradino più basso del podio, avendo da scartare al momento i 10 punti di un terzo posto dei tre conquistati finora, oppure di ottenere due punti in più del rivale nella Power Stage. Fondamentali potrebbero essere proprio i punti bonus della prova che chiuderà il programma domenica. Da ricordare, inoltre, che tutti i discorsi sullo scudetto sono legati alla decisione ancora in sospeso sul Rally Due Valli, vinto da Avbelj ma il cui risultato resta sub judice.

CIAR 2026, Rally Roma Capitale: Roberto Daprà (Skoda)

Il Rallye Sanremo 2026 scatterà sabato 17: dopo lo shakedown del mattino, la prima prova è in programma nel pomeriggio, mentre le due speciali principali si disputeranno al calar del sole, portando a 41,5 i chilometri cronometrati della giornata. Domenica si inizia presto con la PS4 che apre programma da otto prove, per un totale di quasi 112 km cronometrati. La chiusura è prevista nel pomeriggio. Un ruolo importante nella contesa tricolore potrebbero giocarla gli altri piloti, a partire da Andrea Crugnola rimasto tagliato fuori dalla lotta dopo il clamoroso ritiro nel Rally Lazio. La sua non sarà l'unica Lancia Ypsilon Rally2 HF: anche Fabio Andolfi si presenterà al volante della vettura torinese. Occhi puntati anche su Simone Campedelli, alla ricerca di un risultato convincente al termine di una stagione avara di soddisfazioni, e sul neo campione del Promozione, Andrea Nucita.

PROGRAMMA RALLYE SANREMO 2026

Sabato 17 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora 1 Porto Sole - Live TV 2,06 km 15:00 2 Carpasio - Ville S. Pietro (Colle D'Oggia) 14,70 km 18:04 3 Caravonica - Rezzo (Rezzo) 24,83 km 19:07

Domenica 18 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora 4 San Romolo - Ghimbegna (Bignone) 10,28 km 07:49 5 Ghimbegna - Badalucco (Vignai) 19,14 km 08:10 6 Molini - Buggio (Langan) 19,11 km 09:05 7 Semoigo - Bajardo (Bajardo) 7,39 km 10:03 8 San Romolo - Ghimbegna (Bignone) 10,28 km 12:37 9 Ghimbegna - Badalucco (Vignai) 19,14 km 12:58 10 Molini - Buggio (Langan) 19,11 km 13:53 11 Semoigo - Bajardo (Power Stage) 7,39 km 14:51

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