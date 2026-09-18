Rally Lazio Cassino 2026: partenza nel pomeriggio, Avbelj svetta nello shakedown

Dopo la lunga sosta estiva, il Campionato Italiano Assoluto Rally riaccende i motori per il penultimo appuntamento stagionale, il Rally Lazio Cassino. Il programma prevede 11 prove speciali, per oltre 150 km cronometrati, distribuite tra il pomeriggio di venerdì e la giornata di sabato. Nella seconda giornata, gli equipaggi affronteranno per due volte la Torre di Cicerone che, con i suoi quasi 30 km, è nettamente la speciale più lunga affrontata quest'anno dai protagonisti del CIAR.

CIAR 2026, Rally Roma Capitale: Roberto Daprà (Skoda)

Tra gli iscritti, spicca qualche assenza importante come quelle di Fabio Andolfi, Antonio Rusce e Ivan Ferrarotti. Ci saranno invece i tre grandi protagonisti del campionato, ossia Roberto Daprà, Andrea Crugnola e Bostjan Avbelj, ancora tutti in lizza per il titolo. Lo sloveno, su cui pende ancora la decisione relativa al successo nel Due Valli, è però quasi tagliato fuori, mentre Crugnola ha riaperto i giochi con il successo al Rally Regione Piemonte e ora punta a ridurre ulteriormente il gap di 15 punti che lo separa da Daprà. Nello shakedown disputato in mattinata, miglior tempo per Avbelj davanti ad Andrea Nucita che in questo weekend otterrà quasi sicuramente la certezza matematica della conquista del Campionato Italiano Rally Promozione.

PROGRAMMA RALLY LAZIO CASSINO 2026

Venerdì 18 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora 1 Pico Short 2,62 km 14:21 2 Viticuso 13,60 km 16:13 3 Terelle 14,65 km 17:18 4 Viticuso 13,60 km 19:49 5 Terelle 14,65 km 20:54

Sabato 19 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora 6 Torre di Cicerone 29,93 km 09:03 7 Pico 9,21 km 10:36 8 Itri 7,05 km 11:18 9 Torre di Cicerone 29,93 km 15:06 10 Pico 9,21 km 16:39 11 Itri 7,05 km 17:21

VEDI ANCHE

Tags