Rally Lazio Cassino 2026: partenza nel pomeriggio, Avbelj svetta nello shakedown

Dopo la lunga sosta estiva, il Campionato Italiano Assoluto Rally riaccende i motori per il penultimo appuntamento stagionale, il Rally Lazio Cassino. Il programma prevede 11 prove speciali, per oltre 150 km cronometrati, distribuite tra il pomeriggio di venerdì e la giornata di sabato. Nella seconda giornata, gli equipaggi affronteranno per due volte la Torre di Cicerone che, con i suoi quasi 30 km, è nettamente la speciale più lunga affrontata quest'anno dai protagonisti del CIAR.
CIAR 2026, Rally Roma Capitale: Roberto Daprà (Skoda)
Tra gli iscritti, spicca qualche assenza importante come quelle di Fabio Andolfi, Antonio Rusce e Ivan Ferrarotti. Ci saranno invece i tre grandi protagonisti del campionato, ossia Roberto Daprà, Andrea Crugnola e Bostjan Avbelj, ancora tutti in lizza per il titolo. Lo sloveno, su cui pende ancora la decisione relativa al successo nel Due Valli, è però quasi tagliato fuori, mentre Crugnola ha riaperto i giochi con il successo al Rally Regione Piemonte e ora punta a ridurre ulteriormente il gap di 15 punti che lo separa da Daprà. Nello shakedown disputato in mattinata, miglior tempo per Avbelj davanti ad Andrea Nucita che in questo weekend otterrà quasi sicuramente la certezza matematica della conquista del Campionato Italiano Rally Promozione.
PROGRAMMA RALLY LAZIO CASSINO 2026
Venerdì 18 settembre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|1
|Pico Short
|2,62 km
|14:21
|2
|Viticuso
|13,60 km
|16:13
|3
|Terelle
|14,65 km
|17:18
|4
|Viticuso
|13,60 km
|19:49
|5
|Terelle
|14,65 km
|20:54
Sabato 19 settembre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|6
|Torre di Cicerone
|29,93 km
|09:03
|7
|Pico
|9,21 km
|10:36
|8
|Itri
|7,05 km
|11:18
|9
|Torre di Cicerone
|29,93 km
|15:06
|10
|Pico
|9,21 km
|16:39
|11
|Itri
|7,05 km
|17:21
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.