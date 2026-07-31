Rally Regione Piemonte 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally fa tappa ad Alba per il Rally Regione Piemonte, uno degli appuntamenti classici della stagione. Dopo l'evento di Roma, e in attesa di sapere come si concluderà la vicenda relativa alla vittoria sub judice di Bostjan Avbelj nel Rally Due Valli, si riparte con una situazione di classifica generale che vede Roberto Daprà saldamente leader con 21 punti di margine su Andrea Crugnola. Il programma prevede 11 prove speciali divise tra sabato (7 per un totale di 87,5 km cronometrati) e domenica (5, per 55,4 km cronometrati): tra queste una novità assoluta, la Rodello-Benevello che si affronterà nel corso della prima giornata. Presenti al via tutti i protagonisti del CIAR, compreso Fabio Andolfi che in questo weekend sarà al volante di una Lancia Ypsilon Rally2: proprio il ligure ha realizzato il miglior tempo nello shakedown disputato venerdì mattina.

PROGRAMMA RALLY REGIONE PIEMONTE 2026

Sabato 1 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Borine - Cissone 1 14.20 km 08:22 SS2 Rodello - Benevello 1 14.90 km 09:08 SS3 Niella Belbo 1 13.42 km 12:25 SS4 Rodello - Benevello 2 14.90 km 13:14 SS5 Borine - Cissone 2 14.20 km 15:41 SS6 Niella Belbo 2 13.42 km 16:32 SS7 Robini 1 2.54 km 19:00

Domenica 2 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 San Grato - Robini 1 11.43 km 10:17 SS9 Cossano - Trezzo Tinella 1 16.28 km 10:52 SS10 San Grato - Robini 2 11.43 km 13:40 SS11 Cossano - Trezzo Tinella 2 – Gil Calleri Power Stage 16.28 km 14:15

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