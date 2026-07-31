CIAR 2026

Rally Regione Piemonte 2026: programma e aggiornamenti

Avatar di Luca Manacorda,

47 minuti fa - Il racconto e la classifica del quinto appuntamento dell'anno

Sfida al via sabato mattina, Andolfi svetta nello shakedown
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Il Campionato Italiano Assoluto Rally fa tappa ad Alba per il Rally Regione Piemonte, uno degli appuntamenti classici della stagione. Dopo l'evento di Roma, e in attesa di sapere come si concluderà la vicenda relativa alla vittoria sub judice di Bostjan Avbelj nel Rally Due Valli, si riparte con una situazione di classifica generale che vede Roberto Daprà saldamente leader con 21 punti di margine su Andrea Crugnola. Il programma prevede 11 prove speciali divise tra sabato (7 per un totale di 87,5 km cronometrati) e domenica (5, per 55,4 km cronometrati): tra queste una novità assoluta, la Rodello-Benevello che si affronterà nel corso della prima giornata. Presenti al via tutti i protagonisti del CIAR, compreso Fabio Andolfi che in questo weekend sarà al volante di una Lancia Ypsilon Rally2: proprio il ligure ha realizzato il miglior tempo nello shakedown disputato venerdì mattina.

PROGRAMMA RALLY REGIONE PIEMONTE 2026

Sabato 1 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora
SS1 Borine - Cissone 1 14.20 km 08:22
SS2 Rodello - Benevello 1 14.90 km 09:08
SS3 Niella Belbo 1 13.42 km 12:25
SS4 Rodello - Benevello 2 14.90 km 13:14
SS5 Borine - Cissone 2 14.20 km 15:41
SS6 Niella Belbo 2 13.42 km 16:32
SS7 Robini 1 2.54 km 19:00

Domenica 2 agosto

Prova Nome Lunghezza Ora
SS8 San Grato - Robini 1 11.43 km 10:17
SS9 Cossano - Trezzo Tinella 1 16.28 km 10:52
SS10 San Grato - Robini 2 11.43 km 13:40
SS11 Cossano - Trezzo Tinella 2 – Gil Calleri Power Stage 16.28 km 14:15
VEDI ANCHE
Rally Regione Piemonte 2026: il Trofeo Lancia torna ad Alba con 27 equipaggi
Lancia torna a casa: il Trofeo infiamma il Rally Regione Piemonte con 27 Ypsilon al via
CIAR 2026: classifica piloti del tricolore rally
La classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally 2026
Calendario Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco CIAR 2026
I calendari dei Campionati Italiani Rally 2026: Assoluto, Terra e Asfalto
Tags
toyotalanciaskodaclassificaAndrea Crugnola

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

Gli articoli di Luca

Vedi anche