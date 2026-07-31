Rally Regione Piemonte 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally fa tappa ad Alba per il Rally Regione Piemonte, uno degli appuntamenti classici della stagione. Dopo l'evento di Roma, e in attesa di sapere come si concluderà la vicenda relativa alla vittoria sub judice di Bostjan Avbelj nel Rally Due Valli, si riparte con una situazione di classifica generale che vede Roberto Daprà saldamente leader con 21 punti di margine su Andrea Crugnola. Il programma prevede 11 prove speciali divise tra sabato (7 per un totale di 87,5 km cronometrati) e domenica (5, per 55,4 km cronometrati): tra queste una novità assoluta, la Rodello-Benevello che si affronterà nel corso della prima giornata. Presenti al via tutti i protagonisti del CIAR, compreso Fabio Andolfi che in questo weekend sarà al volante di una Lancia Ypsilon Rally2: proprio il ligure ha realizzato il miglior tempo nello shakedown disputato venerdì mattina.
PROGRAMMA RALLY REGIONE PIEMONTE 2026
Sabato 1 agosto
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS1
|Borine - Cissone 1
|14.20 km
|08:22
|SS2
|Rodello - Benevello 1
|14.90 km
|09:08
|SS3
|Niella Belbo 1
|13.42 km
|12:25
|SS4
|Rodello - Benevello 2
|14.90 km
|13:14
|SS5
|Borine - Cissone 2
|14.20 km
|15:41
|SS6
|Niella Belbo 2
|13.42 km
|16:32
|SS7
|Robini 1
|2.54 km
|19:00
Domenica 2 agosto
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS8
|San Grato - Robini 1
|11.43 km
|10:17
|SS9
|Cossano - Trezzo Tinella 1
|16.28 km
|10:52
|SS10
|San Grato - Robini 2
|11.43 km
|13:40
|SS11
|Cossano - Trezzo Tinella 2 – Gil Calleri Power Stage
|16.28 km
|14:15
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.