Rally Due Valli 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally fa tappa in Veneto per il Rally Due Valli 2026, terzo appuntamento stagionale in programma il 5 e 6 giugno. Sono 13 le prove speciali previste tra venerdì e sabato, per un totale di 144 km cronometrati sulle strade della Valpolicella con diversi tratti nuovi o rivisti rispetto all'edizione dello scorso anno.
CIAR 2025, Rally Due Valli: Andrea Crugnola (Citroen)
Al via ci saranno tutti i principali protagonisti del CIAR, a partire da leader della classifica generale Roberto Daprà (Skoda). Il trentino è pronto per una nuova sfida con la Lancia di Andrea Crugnola che in campionato lo segue a tre punti di distanza. Proveranno a inserirsi nella lotta per il successo anche Simone Campedelli (Toyota) e Bostjan Avbelj (Skoda) reduce dall'errore nel Targa Florio. Curiosità per le prestazioni di Fabio Andolfi che, chiusa anticipatamente l'esperienza sulla Toyota di Step Five, sarà al volante della Fabia di Giak Sport Rent. Al via anche il leader del Campionato Promozione, Andrea Nucita, e una vecchia conoscenza come Umberto Scandola. Presente anche l'agguerrito terzetto finnico composto da Benjamin Korhola, Lauri Joona e Heikki Kovalainen. I motori si accenderanno venerdì mattina con lo shakedown, prima speciale alle 15.
PROGRAMMA RALLY DUE VALLI 2026
Venerdì 5 giugno
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|PS1
|Alcenago 1 - Tomasi Auto
|2,38 km
|14:59
|PS2
|Cappella Fasani 1 - Business Service
|14,59 km
|16:09
|PS3
|San Peretto 1 - Prenotaci
|12,31 km
|17:05
|PS4
|Cappella Fasani 2 - Business Service
|14,59 km
|20:33
|PS5
|San Peretto 2 - Prenotaci
|12,31 km
|21:29
Sabato 6 giugno
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|PS6
|Moruri 1 - Up Rent
|12,89 km
|07:41
|PS7
|San Francesco 1 - Seven Car
|14,85 km
|08:24
|PS8
|Alcenago 2 - Tomasi Auto
|2,38 km
|09:24
|PS9
|Moruri 2 - Up Rent
|12,89 km
|12:36
|PS10
|San Francesco 2 - Seven Car
|14,85 km
|13:19
|PS11
|Alcenago 3 - Tomasi Auto
|2,38 km
|14:19
|PS12
|Moruri 3 - Up Rent
|12,89 km
|17:31
|PS13
|San Francesco 3 - Seven Car (Power Stage)
|14,58 km
|18:14
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.