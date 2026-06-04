Rally Due Valli 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally fa tappa in Veneto per il Rally Due Valli 2026, terzo appuntamento stagionale in programma il 5 e 6 giugno. Sono 13 le prove speciali previste tra venerdì e sabato, per un totale di 144 km cronometrati sulle strade della Valpolicella con diversi tratti nuovi o rivisti rispetto all'edizione dello scorso anno.

CIAR 2025, Rally Due Valli: Andrea Crugnola (Citroen)

Al via ci saranno tutti i principali protagonisti del CIAR, a partire da leader della classifica generale Roberto Daprà (Skoda). Il trentino è pronto per una nuova sfida con la Lancia di Andrea Crugnola che in campionato lo segue a tre punti di distanza. Proveranno a inserirsi nella lotta per il successo anche Simone Campedelli (Toyota) e Bostjan Avbelj (Skoda) reduce dall'errore nel Targa Florio. Curiosità per le prestazioni di Fabio Andolfi che, chiusa anticipatamente l'esperienza sulla Toyota di Step Five, sarà al volante della Fabia di Giak Sport Rent. Al via anche il leader del Campionato Promozione, Andrea Nucita, e una vecchia conoscenza come Umberto Scandola. Presente anche l'agguerrito terzetto finnico composto da Benjamin Korhola, Lauri Joona e Heikki Kovalainen. I motori si accenderanno venerdì mattina con lo shakedown, prima speciale alle 15.

PROGRAMMA RALLY DUE VALLI 2026

Venerdì 5 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora PS1 Alcenago 1 - Tomasi Auto 2,38 km 14:59 PS2 Cappella Fasani 1 - Business Service 14,59 km 16:09 PS3 San Peretto 1 - Prenotaci 12,31 km 17:05 PS4 Cappella Fasani 2 - Business Service 14,59 km 20:33 PS5 San Peretto 2 - Prenotaci 12,31 km 21:29

Sabato 6 giugno

Prova Nome Lunghezza Ora PS6 Moruri 1 - Up Rent 12,89 km 07:41 PS7 San Francesco 1 - Seven Car 14,85 km 08:24 PS8 Alcenago 2 - Tomasi Auto 2,38 km 09:24 PS9 Moruri 2 - Up Rent 12,89 km 12:36 PS10 San Francesco 2 - Seven Car 14,85 km 13:19 PS11 Alcenago 3 - Tomasi Auto 2,38 km 14:19 PS12 Moruri 3 - Up Rent 12,89 km 17:31 PS13 San Francesco 3 - Seven Car (Power Stage) 14,58 km 18:14

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Pubblicato da Luca Manacorda, 04/06/2026