Targa Florio Rally 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 fa tappa in Sicilia per la leggendaria Targa Florio, giunta alla sua 110a edizione. Appuntamento di grande importanza non solo dal punto di vista del fascino, ma anche da quello puramente matematico: questo weekend avrà infatti coefficiente 1.5, assegnando dunque un bottino maggiore di punti rispetto alla maggior parte dei rally in calendario (solo il Sanremo avrà lo stesso punteggio). Gli equipaggi entrano in azione giovedì per lo shakedown, mentre la competizione vera e propria scatterà nella tarda mattina di venerdì, una giornata che prevede sette delle dieci prove totali in programma.
Al via tutti i principali protagonisti del CIAR 2026, a partire dai leader della classifica generale Andrea Crugnola e Roberto Daprà, affiancati a quota 15, per proseguire con Simone Campedelli, Bostjan Avbelj, Fabio Andolfi, Andrea Nucita, Heikki Kovalainen e Antonio Rusce. Questi ultimi tre sono in lizza anche per il Campionato Italiano Rally Promozione. Assenti invece i finlandesi Benjamin Korhola e Lauri Joona.
PROGRAMMA TARGA FLORIO RALLY 2026
Venerdì 15 maggio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS1
|La Montedoro 1
|12.50 km
|11:48
|SS2
|Scillato - La Generosa 1
|14.80 km
|12:23
|SS3
|Geraci - Castelbuono 1
|15.00 km
|13:29
|SS4
|Pollina 1
|14.60 km
|14:03
|SS5
|Scillato - La Generosa 2
|14.80 km
|18:53
|SS6
|Geraci - Castelbuono 2
|15.00 km
|19:59
|SS7
|Pollina 2
|14.60 km
|20:33
Sabato 16 maggio
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS8
|La Montedoro 2
|12.50 km
|12:02
|SS9
|Scillato - La Generosa 3
|14.80 km
|12:37
|SS10
|La Montedoro 3
|12.50 km
|14:24
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.