Targa Florio Rally 2026: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 fa tappa in Sicilia per la leggendaria Targa Florio, giunta alla sua 110a edizione. Appuntamento di grande importanza non solo dal punto di vista del fascino, ma anche da quello puramente matematico: questo weekend avrà infatti coefficiente 1.5, assegnando dunque un bottino maggiore di punti rispetto alla maggior parte dei rally in calendario (solo il Sanremo avrà lo stesso punteggio). Gli equipaggi entrano in azione giovedì per lo shakedown, mentre la competizione vera e propria scatterà nella tarda mattina di venerdì, una giornata che prevede sette delle dieci prove totali in programma.

Al via tutti i principali protagonisti del CIAR 2026, a partire dai leader della classifica generale Andrea Crugnola e Roberto Daprà, affiancati a quota 15, per proseguire con Simone Campedelli, Bostjan Avbelj, Fabio Andolfi, Andrea Nucita, Heikki Kovalainen e Antonio Rusce. Questi ultimi tre sono in lizza anche per il Campionato Italiano Rally Promozione. Assenti invece i finlandesi Benjamin Korhola e Lauri Joona.

PROGRAMMA TARGA FLORIO RALLY 2026

Venerdì 15 maggio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 La Montedoro 1 12.50 km 11:48 SS2 Scillato - La Generosa 1 14.80 km 12:23 SS3 Geraci - Castelbuono 1 15.00 km 13:29 SS4 Pollina 1 14.60 km 14:03 SS5 Scillato - La Generosa 2 14.80 km 18:53 SS6 Geraci - Castelbuono 2 15.00 km 19:59 SS7 Pollina 2 14.60 km 20:33

Sabato 16 maggio

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 La Montedoro 2 12.50 km 12:02 SS9 Scillato - La Generosa 3 14.80 km 12:37 SS10 La Montedoro 3 12.50 km 14:24

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Pubblicato da Luca Manacorda, 14/05/2026