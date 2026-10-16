Trofeo Lancia 2026, tutto in gioco a Sanremo: 5 piloti per il titolo

Il Rallye Sanremo chiude la stagione del Trofeo Lancia 2026 con cinque piloti ancora in corsa per il titolo assoluto e il premio più ambito: un programma da pilota ufficiale Lancia Corse HF nel 2027. Sulle strade liguri si decideranno il titolo assoluto e le diverse graduatorie di categoria, con in palio anche la possibilità di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF per la prossima stagione.

CIAR 2026, Rally Il Ciocco: podio Trofeo Lancia

A rendere evidente il peso del trofeo nel panorama rallystico italiano sono soprattutto i numeri del Rallye Sanremo: 26 Lancia Ypsilon al via su 77 vetture iscritte, pari a oltre il 34% dei partenti. Più di un equipaggio su tre ha scelto quindi le vetture del marchio torinese, a conferma della diffusione del progetto sportivo Lancia.

De Antoni, Ardizzone e Cambiaghi racchiusi in quattro punti

La classifica assoluta vede Edoardo De Antoni e Martina Musiari al comando con 118 punti, appena tre in più rispetto a Nicolò Ardizzone e Alex Scartabelli, secondi a quota 115. Al terzo posto ci sono Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, con 114 punti, mentre Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro inseguono a 108. Resta matematicamente in corsa anche Federico Francia, affiancato da Paolo Rocca, che conta 60 punti.

Il margine ridotto tra i primi quattro promette un finale combattuto. Dopo le vittorie di Di Giovanni al Ciocco e a Roma, di De Antoni al Due Valli e di Ardizzone ad Alba, Sanremo assegnerà il titolo e definirà il nome del pilota che potrà accedere al programma ufficiale Lancia Corse HF nel 2027. Il premio prevede un programma sportivo nella prossima stagione al volante della Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 nel Campionato Italiano Assoluto Rally oppure della Lancia Ypsilon Rally4 HF nel FIA European Rally Championship.

Le classifiche Junior, Master ed Expert

La sfida coinvolge anche le classifiche di categoria. Nella graduatoria Master, De Antoni, Cambiaghi, Di Giovanni e Francia si contenderanno il successo insieme a Mattia Vita, navigato da Alessio Foresto.

La classifica Junior ha già un leader ben definito: ad Ardizzone basterà prendere il via a Sanremo per conquistare il titolo. Tra i giovani in gara ci saranno anche Gianmarco Lazzarato e Devis Bernardi, Jonas e Katharina Muller, Efe Urundul e Denis Piceno, oltre ad Asia Vidori e Alice Tasselli nella competizione femminile.

Tra gli Expert, Roberto Gobbin e Lorenzo Mattucci dovranno difendere la leadership dagli attacchi di Emanuele Fiore, affiancato da Emanuele Lullo, e di Thimo Tremmel con Jonas Decker.

Ancora aperta anche la lotta nella categoria delle Ypsilon HF Racing Rally6, con Manuel De Rossi e Giordano Gregori al comando e Simone Rappa e Roberto Interdonato pronti a giocarsi le proprie possibilità nell’ultimo appuntamento.

Una Delta Totip in omaggio ad Alex Fiorio

Nel Villaggio Lancia Corse HF sarà esposta anche la Lancia Delta Totip con cui ha corso Alex Fiorio, omaggio del marchio torinese al campione recentemente scomparso.

Rallye Sanremo 2026, Lancia: l'omaggio ad Alex Fiorio

Il programma sportivo del Rallye Sanremo scatterà sabato alle 15:00 con la prova speciale di Porto Sole. Per il Trofeo Lancia sarà il primo passaggio di una sfida decisiva, destinata a stabilire i campioni 2026 e il nome del pilota che avrà l’opportunità di rappresentare ufficialmente il marchio nella stagione successiva.

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