Lancia torna a vincere a Sanremo dopo 34 anni. Ardizzone campione del Trofeo

Lancia è tornata a vincere il Rallye Sanremo dopo 34 anni. A firmare il successo nell'edizione 2026 è stato Fabio Andolfi, al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, capace di conquistare la leadership nella mattinata di domenica dopo aver inseguito Andrea Crugnola nella prima giornata. Il pilota ligure ha costruito la rimonta sulle prove speciali dell'entroterra, aggiudicandosi anche due successi parziali e riportando il marchio torinese al vertice di una delle gare più prestigiose del calendario italiano.

CIAR 2026, Rallye Sanremo: Fabio Andolfi (Lancia)

La gara di Crugnola si è invece conclusa con un ritiro per una doppia foratura, quando il pilota della FPF Sport era al comando. Il pluricampione italiano chiude comunque la stagione del CIAR con il maggior numero di prove speciali vinte: 32 scratch al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Ardizzone e Scartabelli vincono il Trofeo Lancia 2026

Il Rallye Sanremo ha assegnato anche il titolo del Trofeo Lancia, al termine di una stagione che arrivava all'ultima gara con cinque piloti ancora matematicamente in corsa. A conquistare il campionato sono stati Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, capaci di ribaltare la classifica grazie al risultato ottenuto in Liguria e ai punti bonus del Rally Plus e del Miglior Performer.

CIAR 2026, Rallye Sanremo: Ardizzone-Scartabelli (Trofeo Lancia)

Grazie anche ai bonus Rally Plus e Miglior Performer, l'equipaggio ha raccolto 43,5 punti nell'appuntamento conclusivo, decisivi per completare il sorpasso in classifica. Per Ardizzone il titolo assoluto si aggiunge a quello Junior e vale l'accesso al programma sportivo Lancia Corse HF per il 2027, con la possibilità di correre nella prossima stagione al volante della Ypsilon HF Integrale Rally2 nel CIAR oppure della Ypsilon Rally4 HF nel FIA European Rally Championship.

La vittoria assoluta nella gara del Trofeo Lancia è andata a Mattia Vita e Alessio Foresto, autori di un finale in rimonta. Dopo aver firmato lo scratch nella prova d'apertura di Porto Sole, Vita è rimasto in lotta per il successo fino alle ultime speciali, approfittando anche delle difficoltà ai freni incontrate da Ardizzone nel finale. Il miglior tempo nell'ultima prova gli ha permesso di conquistare i punti bonus della Miki Stage e chiudere davanti ai nuovi campioni.

Ardizzone e Scartabelli hanno terminato al secondo posto, mentre Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni hanno completato il podio. Cambiaghi ha così festeggiato anche la conquista del titolo Master, mentre la classifica Expert ha premiato Roberto Gobbin, insieme a Lorenzo Mattucci. Tra le due ruote motrici, a Sanremo ha vinto Gabriel Di Pietro, tornato sulla Ypsilon Rally4 HF.

I numeri della stagione Lancia

Il successo di Andolfi chiude il CIAR 2026 con tre vittorie assolute per la Ypsilon Rally2 HF Integrale in sette appuntamenti. A completare il bilancio del fine settimana c'è il successo di Manuel De Rossi nella classifica finale del Trofeo Ypsilon HF Racing Rally6, il cui appuntamento sanremese è stato vinto da Simone Rappa.

Il Rallye Sanremo ha quindi chiuso la stagione del Trofeo Lancia con l'assegnazione dei titoli e del premio più ambito: un programma da pilota ufficiale per Ardizzone nel 2027: la prossima cerimonia di premiazione dei campioni delle diverse categorie sarà il prossimo momento conclusivo della stagione.

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