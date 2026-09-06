ERC 2026

Suninen campione ERC, Meeke vince il Rally Ceredigion

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38 minuti fa - Sfuma il sogno del titolo per la Lancia di Mabellini

Il finlandese conquista il titolo europeo con un round d’anticipo chiudendo secondo in Galles. Mabellini sesto
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Teemu Suninen è il campione 2026 del FIA European Rally Championship. Il pilota finlandese ha conquistato il titolo con un appuntamento d'anticipo grazie al secondo posto ottenuto nel Rally Ceredigion, penultimo round della stagione, concluso a 38,6 secondi dal vincitore Kris Meeke. Al volante della Skoda Fabia RS Rally2 della Racing Factory, gommata Pirelli e affiancato da Antti Haapala, Suninen è così diventato il primo finlandese a conquistare il titolo europeo assoluto dal successo di Esapekka Lappi nel 2014.

Il campionato è arrivato al suo epilogo anticipato dopo una gara tutt'altro che semplice per il nuovo campione. Suninen aveva iniziato il Rally Ceredigion al comando, ma un testacoda nella mattinata di sabato lo aveva convinto a non prendere ulteriori rischi nella sfida con Meeke, concentrandosi sulla classifica generale. Un secondo testacoda è arrivato domenica mattina, senza però conseguenze sulla sua posizione. Suninen ha poi chiuso il weekend con la vittoria nella Power Stage, completando così una gara gestita soprattutto in funzione dell'obiettivo più importante.

Meeke torna e vince

Il successo nel Rally Ceredigion è andato a Kris Meeke, al rientro nell'ERC vent'anni dopo la sua ultima partecipazione al campionato europeo valida per i punti. Il cinque volte vincitore di una gara del WRC ha portato al successo la Toyota GR Yaris Rally2 della Melvyn Evans Motorsport, affiancato da Noel O'Sullivan. Una prestazione di alto livello, che gli ha permesso di precedere Suninen di 38,6 secondi al termine delle 16 prove speciali.

Alle sue spalle, il campione uscente Miko Marczyk ha completato il podio. Max McRae ha ottenuto il miglior risultato della propria carriera nell'ERC con il quarto posto, precedendo il miglior pilota gallese Meirion Evans.

Mabellini chiude sesto

Andrea Mabellini, principale inseguitore di Suninen nella classifica di campionato prima del Rally Ceredigion, ha concluso la gara al sesto posto con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ufficiale. Il risultato non è stato sufficiente per mantenere aperta la corsa al titolo, ma permette comunque all'equipaggio Lancia Corse HF di chiudere il penultimo appuntamento stagionale sul podio della classifica ERC.

FIA ERC 2026: Andrea Mabellini (Lancia)

Settimo posto per Erik Cais, seguito dal compagno di squadra in Team MRF Tyres Simone Tempestini. Ville Vatanen e Coleman hanno completato la top ten assoluta, rispettivamente al nono e al decimo posto. Il Rally Ceredigion consegna quindi a Suninen il titolo europeo 2026 con una gara d'anticipo. Per il finlandese si tratta del coronamento di una stagione di grande regolarità e competitività, mentre l'ERC si prepara ora al gran finale su terra in Portogallo, dal 23 al 25 ottobre, con ancora diverse classifiche da decidere.

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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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