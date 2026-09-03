Rally Ceredigion, l’ERC torna in Galles per il penultimo round

Il FIA European Rally Championship affronta il suo ultimo appuntamento stagionale su asfalto. Dal 4 al 6 settembre il Rally Ceredigion porterà i protagonisti dell’ERC sulle strade del Galles, tra le contee di Ceredigion e Powys, per il penultimo round di un campionato che potrebbe già assegnare alcuni titoli prima del gran finale su terra in Portogallo, dal 23 al 25 ottobre.

FIA ERC 2026: Teemu Suninen (Skoda)

Al comando della classifica assoluta c'è Teemu Suninen. Il finlandese della Racing Factory, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli, ha 25 punti di vantaggio su Andrea Mabellini e punta a riportare in Finlandia il titolo europeo assoluto undici anni dopo il successo di Esapekka Lappi nel 2014. Per chiudere i giochi già in Galles, però, Suninen dovrebbe terminare il rally con almeno 36 punti di margine sugli inseguitori. Un obiettivo particolarmente difficile considerando che per il leader si tratta della prima partecipazione al Rally Ceredigion.

Mabellini vuole riaprire la corsa

Andrea Mabellini e Virginia Lenzi arrivano in Galles al secondo posto nella classifica ERC, ancora pienamente in corsa per il titolo. Il terzo posto conquistato al Barum Czech Rally Zlín ha permesso all'equipaggio ufficiale Lancia Corse HF di consolidare la propria posizione e ora l'obiettivo è ridurre il distacco da Suninen. Mabellini potrà contare anche sulla conoscenza delle strade gallesi, anche se il percorso 2026 è stato in parte rinnovato dagli organizzatori. L'inserimento di nuove strade e di due prove speciali in notturna rende la gara meno prevedibile.

Il tracciato alterna strade strette e tecniche a sezioni veloci, fondi sconnessi e tratti aperti di montagna e brughiera. Anche le condizioni meteorologiche potrebbero avere un ruolo importante, con possibilità di pioggia durante il fine settimana.

Meeke torna nell'ERC

Tra i protagonisti più attesi ci sarà anche Kris Meeke. Il cinque volte vincitore di una gara del WRC torna a disputare un appuntamento dell'ERC vent'anni dopo l'ultima partecipazione valida per il campionato europeo, al Rally Polonia 2006. Il pilota nordirlandese sarà al volante di una Toyota GR Yaris Rally2 gestita dalla Melvyn Evans Motorsport e affiancato da Noel O'Sullivan. Meeke, pur consapevole della difficoltà della sfida, punta a inserirsi nella lotta per il podio.

Kris Meeke - il pilota di punta del team Citroen WRC 2018

Tra gli altri nomi da seguire ci saranno Max McRae, nipote di Colin McRae, il gallese Osian Pryce, a caccia della terza vittoria nel Rally Ceredigion, Meirion Evans e il campione polacco Jakub Matulka. In ottica classifica Team, invece, Team MRF Tyres schiererà Erik Cais, Martin Vlček e Simone Tempestini, con l'obiettivo di conquistare il quarto titolo europeo per squadre.

Sedici prove speciali

Il Rally Ceredigion si svilupperà su 16 prove speciali per un totale di 196,58 chilometri cronometrati, all'interno di un percorso complessivo di 617,49 chilometri. La gara scatterà oggi, venerdì 4 settembre, con due passaggi serali sulla prova cittadina di Aberystwyth, prima delle due speciali notturne di Elerch e Blaenmelindwr.

Sabato sarà la giornata più impegnativa, con due passaggi sul trittico formato da Aberffrwd, Soar Y Mynydd e Cwm Elan. Quest'ultima, lunga 21,8 chilometri, sarà la prova speciale più lunga del weekend e attraverserà la spettacolare Elan Valley. La giornata si concluderà con un nuovo doppio passaggio ad Aberystwyth.

Lancia e la sfida dei giovani

Oltre a Mabellini, Lancia Corse HF sarà protagonista anche nelle categorie ERC4 e Junior ERC con i propri giovani equipaggi. Davide Pesavento e Alessio Angeli, vincitori al Rally di Roma Capitale e protagonisti di una prima parte di stagione che li aveva portati al comando di entrambe le classifiche, arrivano in Galles al terzo posto dopo aver perso terreno al Barum Czech Rally Zlín. L'obiettivo sarà quindi quello di rilanciare la propria candidatura nelle ultime due gare della stagione.

Con loro ci saranno Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi, mentre Sebastian Dallapiccola e Samuele Pellegrino completeranno lo schieramento Lancia nelle categorie ERC4 e Junior ERC. Lancia Corse HF occupa attualmente il terzo posto nella classifica Team e punta a raccogliere punti importanti in Galles per arrivare al gran finale portoghese ancora in lotta per gli obiettivi stagionali.

Rally Ceredigion 2026: programma e orari

Venerdì 4 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Aberystwyth 1 1.23 km 19:05 20:05 SS2 Aberystwyth 2 1.23 km 19:35 20:35 SS3 Elerch 6.28 km 20:50 21:50 SS4 Blaenmelindwr 9.28 km 21:30 22:30

Sabato 5 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS5 Aberffrwd 1 12.02 km 08:55 09:55 SS6 Soar y Mynydd 1 20.80 km 09:50 10:50 SS7 Cwm Elan 1 20.71 km 11:45 12:45 SS8 Aberffrwd 2 12.02 km 14:20 15:20 SS9 Soar y Mynydd 2 20.80 km 15:15 16:15 SS10 Cwm Elan 2 20.71 km 17:10 18:10 SS11 Aberystwyth 3 1.23 km 18:25 19:25 SS12 Aberystwyth 4 1.23 km 18:40 19:40

Domenica 6 settembre

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS13 Gorsgoch 1 20.64 km 08:15 09:15 SS14 Ty Glyn 1 11.26 km 09:05 10:05 SS15 Gorsgoch 2 20.64 km 12:00 13:00 SS16 Ty Glyn 2 (Power Stage) 11.26 km 14:05 15:05

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