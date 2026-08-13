Rally Repubblica Ceca, Mabellini all’assalto della vetta ERC

Il FIA ERC entra nella fase decisiva della stagione con il Rally Repubblica Ceca. Il quinto appuntamento dei sette previsti dal calendario si disputa da venerdì 14 a domenica 16 agosto sulle difficili strade asfaltate di Zlín, dove la lotta per il titolo continentale potrebbe subire una nuova svolta.

FIA ERC 2026, Rally Polonia: Teemu Suninen (Skoda)

Teemu Suninen arriva in Repubblica Ceca da leader della classifica, forte dei 23 punti di vantaggio conquistati grazie soprattutto alla vittoria nel Rally Polonia. Il finlandese, al debutto a Zlín, dovrà però affrontare uno dei percorsi più impegnativi dell'intero campionato: 205,79 chilometri cronometrati suddivisi in 13 prove speciali, tra tratti veloci nei boschi, strade strette tra le abitazioni, fondo sconnesso e condizioni meteorologiche potenzialmente imprevedibili.

Alle sue spalle la situazione è tutt'altro che definita. Miko Marczyk è terzo a 27 punti dalla vetta, mentre Andrea Mabellini occupa la seconda posizione a soli 23 punti da Suninen. Con ancora tre rally da disputare dopo quello ceco, la corsa al titolo è quindi apertissima.

Mabellini vuole trasformare il podio del 2025 in una vittoria

Tra i principali osservati del Rally Repubblica Ceca ci sarà proprio Andrea Mabellini, navigato da Virginia Lenzi sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. L'italiano arriva a Zlín forte del secondo posto nella classifica ERC e di un rendimento in crescita nella prima parte della stagione.

FIA ERC 2026: Andrea Mabellini (Lancia)

Mabellini ha già dimostrato di trovarsi a proprio agio sulle strade ceche: un anno fa chiuse infatti al terzo posto e questa volta punta a migliorare ulteriormente il risultato. La sua stagione avrebbe potuto essere ancora più positiva senza la sfortuna incontrata nel Rally Scandinavia, che gli ha sottratto punti pesanti nella lotta al titolo: “Mi sembra che stiamo andando nella giusta direzione - ha spiegato Mabellini alla vigilia - Ci sono alcune cose che possono essere migliorate, ma parliamo di un decimo al chilometro. Significa che si tratta soltanto di alcuni dettagli, ma sono quelli più difficili da trovare. Possiamo costruire su questo risultato a Zlín”.

Il pilota italiano si presenta all'appuntamento con la consapevolezza di poter giocare un ruolo importante nella lotta per il titolo. Per Lancia Corse HF, inoltre, il rally ceco rappresenta un passaggio significativo: la squadra è terza nella classifica riservata ai team, a soli tre punti dalla seconda posizione.

Suninen deve difendersi, Marczyk cerca il salto di qualità

Il leader Teemu Suninen arriva invece al Rally Repubblica Ceca con un atteggiamento prudente. Il successo ottenuto in Polonia gli ha permesso di costruire un margine prezioso, ma il finlandese sa che Zlín non concede molto agli errori: “Ho sentito molte storie sulle prove impegnative di Zlín ed è per questo che volevo assicurarmi di vincere in Polonia, per avere una buona posizione in campionato e poter guidare un po' più prudentemente in Repubblica Ceca - ha spiegato Suninen - Le strade sono molto insidiose e il livello dei piloti locali è incredibile, quindi non sarà facile puntare al podio”.

Alle sue spalle proverà a inserirsi Miko Marczyk, campione europeo in carica. Il polacco ha chiuso terzo in Polonia e si è riportato al terzo posto della classifica generale, cercando ora di migliorare il suo rendimento sulle strade di Zlín: “Il quinto posto è il nostro miglior risultato qui e sarebbe fantastico riuscire a migliorarlo”, ha detto Marczyk, che arriva al quinto appuntamento dopo aver ritrovato competitività.

A Zlín la sfida è anche con i piloti di casa

Come da tradizione, il Rally Repubblica Ceca proporrà un gruppo particolarmente numeroso di piloti locali capaci di inserirsi nella lotta al vertice. Tra i nomi più attesi ci sono Jan Kopecký, campione europeo 2013, Filip Mareš, campione Junior ERC1 2019, Václav Pech, Erik Cais e Adam Březík.

Non ci sarà invece Dominik Stříteský, vincitore a Zlín nel 2024, che ha scelto di non partecipare per completare il recupero dopo l'incidente ad alta velocità del Rally Polonia. Tra gli altri possibili protagonisti figurano l'austriaco Simon Wagner, due volte sul podio a Zlín, il campione britannico William Creighton e Simone Tempestini.

Lancia protagonista anche nelle categorie inferiori

La Casa italiana sarà presente anche nelle categorie Rally4, con Davide Pesavento e Alessio Angeli sulla Lancia Ypsilon Rally4 HF. Dopo la vittoria nel Rally di Roma Capitale e i due terzi posti ottenuti in Svezia e Polonia, Pesavento arriva in Repubblica Ceca da leader sia dell'ERC4 sia dello Junior ERC. A sole tre lunghezze c'è il compagno di marca Tommaso Sandrin, navigato da Dal Maso. Per Pesavento sarà però la prima esperienza sulle strade ceche, mentre Sandrin affronterà il rally per la seconda volta. Da seguire anche Francesco Dei Ceci con Christian Vizzaccaro, quinto di classe in Polonia e vicino al podio a Zlín nel 2025, oltre a Sebastian Dallapiccola e Lorenzo Mattucci, impegnati nella loro prima stagione europea.

ERC 2026, Lancia Corse HF: Pesavento

Il Rally Repubblica Ceca rappresenta così un appuntamento chiave per il FIA ERC. Suninen proverà a difendere la vetta, Mabellini cercherà di trasformare la crescita mostrata finora in un altro risultato pesante e Marczyk vuole accorciare ulteriormente le distanze. Con tre rally ancora in calendario dopo Zlín, ogni errore può costare caro e ogni punto può diventare decisivo nella corsa al titolo.

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