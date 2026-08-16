Rally Repubblica Ceca, Březík trionfa a Zlín: primo podio Lancia con Mabellini

Adam Březík ha firmato a Zlín la vittoria più importante della sua carriera, imponendosi nel Rally Repubblica Ceca e conquistando il primo successo nel FIA ERC. Il pilota di casa, al volante della Škoda Fabia RS Rally2, ha costruito il risultato nella seconda giornata e ha resistito alla pressione degli avversari fino alla Power Stage finale.

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A first-ever ERC win for Adam Březík and Zdeněk Bělák on home soil! 🇨🇿



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Alle sue spalle ha chiuso Teemu Suninen, risultato particolarmente pesante in ottica campionato. Il finlandese, al debutto sulle strade ceche, ha infatti approfittato della seconda posizione per consolidare la leadership nella classifica generale. Sul terzo gradino del podio è salito invece Andrea Mabellini, grande protagonista con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Un risultato importante per l'italiano, che ha conquistato il primo podio europeo della nuova Lancia e ha confermato di poter essere uno dei principali contendenti al titolo.

Březík in fuga verso il successo

La svolta del rally è arrivata nella seconda giornata. Březík aveva chiuso il sabato al comando con 9,7 secondi di vantaggio e nella mattinata di domenica ha ulteriormente ampliato il margine. Il ceco ha vinto tre prove speciali consecutive, imponendosi anche sui celebri tratti di Pindula e Semetín. Al termine di questa sequenza il suo vantaggio era salito a 21,2 secondi, mettendo sostanzialmente al sicuro la vittoria.

Suninen ha provato a riaprire i giochi aggiudicandosi la seconda prova di Pindula, ma Březík ha risposto immediatamente a Semetín. La successiva Kateřinice Power Stage si è così trasformata in una passerella per il pilota di casa, che ha potuto festeggiare il primo successo ERC dopo aver già mostrato ottime qualità nei suoi precedenti otto rally europei. Per Březík si tratta di un salto di qualità significativo: il suo miglior risultato precedente nel campionato era infatti il quarto posto ottenuto proprio a Zlín nel 2024.

Suninen secondo, il campionato sorride al finlandese

La seconda posizione di Suninen vale molto più del semplice piazzamento. Il leader del FIA ERC ha infatti superato indenne uno degli appuntamenti più difficili del calendario e ha guadagnato terreno sui diretti rivali, portando il suo vantaggio a ben 25 punti.

FIA ERC 2026, Rally Repubblica Ceca: Teemu Suninen (Skoda)

La lotta per il secondo posto è rimasta apertissima fino alle ultime prove. Miko Marczyk aveva iniziato la seconda giornata davanti a Suninen, ma il finlandese lo ha scavalcato dopo la prima Pindula. Il polacco ha reagito a Semetín, tornando davanti nonostante un momento particolarmente delicato, ma Suninen ha nuovamente ribaltato la situazione sulla prima passaggio di Kateřinice. Alla fine il finlandese ha mantenuto la seconda posizione, mentre Marczyk è stato costretto ad accontentarsi del quarto posto.

Mabellini, un podio che vale doppio

La gara di Andrea Mabellini merita un capitolo a parte. L'italiano, navigato da Virginia Lenzi, ha portato la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sul terzo gradino del podio dopo una gara combattuta e non priva di rischi. Mabellini aveva iniziato il rally nel migliore dei modi, vincendo la super speciale di Zlín nella serata di venerdì. Domenica mattina ha poi vissuto uno dei momenti più delicati quando è finito in un fosso nella speciale Semetín. La Lancia è però uscita dall'episodio senza danni e il pilota italiano ha potuto continuare la sua rimonta.

Il momento decisivo è arrivato sulla Power Stage di Kateřinice. Mabellini ha spinto al massimo, riuscendo a superare Marczyk e conquistando il terzo posto. Il risultato ha un significato particolare anche per Lancia Corse HF: è infatti il primo podio nel FIA ERC della Ypsilon Rally2 HF Integrale. Questo risultato mantiene Mabellini dentro la lotta per il campionato. L'italiano ha confermato il secondo posto nella classifica generale e può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, forte di una vettura che sta mostrando progressi gara dopo gara.

Kopecký e Cais, due ritiri pesanti

Il Rally Repubblica Ceca ha regalato anche diversi colpi di scena. Tra i più pesanti quello che ha coinvolto Jan Kopecký: il pilota ceco, impegnato nella lotta per la vittoria, ha dovuto ritirarsi sabato pomeriggio per un problema ai freni. È sfumata così la possibilità di inseguire la tredicesima vittoria a Zlín, che avrebbe ulteriormente allungato il suo record. Domenica è invece terminato anzitempo il rally di Erik Cais. Il ceco era settimo nella classifica generale al via della giornata, ma un problema al turbocompressore gli ha fatto perdere molto tempo nella SS8, costringendolo infine al ritiro durante l'assistenza.

Anche Filip Mareš ha perso terreno nel finale: prima una foratura alla posteriore destra a Semetín, poi un testacoda ad alta velocità a Kateřinice (video sotto) hanno fatto precipitare il pilota Toyota al settimo posto. Quinto ha chiuso Jakub Matulka, mentre Simone Tempestini ha completato la top 6 e permesso al team MRF Tyres di onorare la sua cinquantesima partecipazione nel campionato europeo.

Mareš gets a big scare on SS10 🤯#FIAERC | #BarumRally 🇨🇿 pic.twitter.com/WXHaRFtS1K — FIA European Rally Championship (@FIAERC) August 16, 2026

Nelle categorie inferiori, Ville Vatanen ha conquistato l'ERC Fiesta Rally3 Trophy, assicurandosi anche il premio che gli permetterà di disputare un rally al volante di una Ford Fiesta Rally2. Tom Heindrichs ha invece centrato il secondo successo consecutivo nello Junior ERC, precedendo il compagno di squadra Timo Schulz.

La classifica generale: Suninen allunga, Mabellini resta in corsa

Il Rally Repubblica Ceca lascia quindi Suninen ancora più solido al comando del FIA ERC, ma non chiude affatto la corsa al titolo. Mabellini conserva una posizione di assoluto rilievo e può contare su un altro risultato di peso dopo il podio dello scorso anno a Zlín.

Per Lancia il terzo posto rappresenta inoltre la conferma dei progressi della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, arrivata al suo primo podio europeo proprio sulle strade tra le più selettive dell'intero calendario. Il FIA ERC tornerà in azione dal 4 al 6 settembre con il Rally Galles, penultimo appuntamento della stagione. Con ancora due rally da disputare, la sfida per il titolo resta apertissima.

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