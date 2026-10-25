Dakar 2027, niente Arabia Saudita: il rally raid si sposta in un altro Paese

La Dakar 2027 non si correrà in Arabia Saudita. La decisione è stata confermata dalla FIA, dopo l'annuncio congiunto di Amaury Sport Organisation (A.S.O.) e Saudi Motorsport Company (SMC), che hanno stabilito di trasferire eccezionalmente la prossima edizione del rally in un altro territorio. La gara è comunque confermata e si svolgerà regolarmente dal 1° al 15 gennaio, mentre la nuova sede sarà annunciata nei prossimi giorni.

Dakar 2026: Luciano Benavides (KTM) | Foto: A.S.O. Dakar

La scelta arriva in seguito ai recenti sviluppi nella regione mediorientale ed è stata presa in coordinamento con la Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), con il sostegno della FIA e della Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM). A.S.O., organizzatrice dell'evento, è già in contatto con concorrenti, team e partner per gestire la transizione e accompagnare le parti coinvolte nella preparazione della gara.

Arabia Saudita di nuovo protagonista nel 2028

Il trasferimento della Dakar 2027 viene definito dalle organizzazioni coinvolte come una decisione eccezionale e limitata a una sola edizione. L'Arabia Saudita tornerà infatti a ospitare il rally nel 2028, anno in cui la competizione celebrerà la sua 50ª edizione.Il Paese mediorientale è stato sede della Dakar per sette edizioni consecutive a partire dal 2020, diventando una presenza centrale nella storia recente della competizione grazie ai suoi percorsi e alla varietà dei paesaggi attraversati. FIA, A.S.O., SMC e SAMF hanno ribadito la volontà di proseguire la collaborazione e di continuare a sviluppare il motorsport nel Regno.

Dakar 2026, Seth Quintero. Credits: Toyota Gazoo Racing

Resta ora da scoprire dove si svolgerà la Dakar 2027. L'annuncio della nuova destinazione è atteso nei prossimi giorni e definirà il contesto geografico di un'edizione che, pur mantenendo le date previste, sarà diversa da tutte quelle disputate negli ultimi anni. Il sogno degli appassionati, neppure troppo celato, è che si torni a gareggiare in Africa, teatro iniziale della manifestazione, prima del trasferimento in Sudamerica e successivamente in Medio Oriente.

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