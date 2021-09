Clio Cup Italia 2021

Il monomarca Renault continua a regalare emozioni in attesa del gran finale di campionato: il campione italiano in carica torna al vertice, ma in classifica è Guillot a tentare la fuga

Ritorno in grande stile dopo la pausa estiva per la Clio Cup Europe, che nello scorso weekend ha regalato emozioni e spettacolo al Red Bull Ring con due gare valevoli per le classifiche dei gruppi A (il campionato italiano) e C oltre che per la generale classifica europea. A prendere il largo nella serie tricolore, grazie a due piazzamenti in seconda posizione, è il francese Marc Guillot che approfitta del duro duello in pista tra i rivali Jurado e Torelli e tenta la fuga quando mancano solo due appuntamenti al sipario finale.

Clio Cup Europe 2021, Red Bull Ring: Felice Jelmini

VEDI ANCHE

GARA-1 Nella prima mance, a trionfare nella classifica assoluta è stato il rientrante Felice Jelmini che, dopo aver dominato la scorsa edizione della Clio Cup Italia è tornato ad altissimi livelli anche nella competizione europea con le nuove Renault Clio di quinta serie, vincendo al debutto. Seconda posizione per David Pouget, seguito da Marc Guillot, nella gara in cui Gabriele Torelli e Anthony Jurado sono finiti fuori gioco per incidente: il primo è infatti andato contro le barriere mentre il secondo è stato squalificato dalla giuria perché ritenuto colpevole del contatto. Terza posizione all’interno del Gruppo A (e quarta assoluta) per Filippo Berto.

GARA-2 Nella manche della domenica, è stato invece Anthony Jurado a rifarsi dopo la delusione della prima manche: il pilota del team Milan Competition ha infatti vinto la classifica assoluta, seguito dal solito David Pouget e da Marc Guillot. Con Pouget che non prende parte alla competizione tricolore, il podio di categoria è invece andato di nuovo a Filippo Berto mentre il vincitore di gara-1, Jelmini, è stato retrocesso dopo la bandiera a scacchi dalla terza all’undicesima posizione per infrazione dei limiti del tracciato.

Clio Cup Europe 2021, Red Bull Ring: Marc Guillot

PRESS LEAGUE Per quanto riguarda la Clio Cup Press League 2021, la competizione riservata ai giornalisti delle principali testate automotive italiane, impegnati al Red Bull Ring c’erano Emiliano Perucca Orfei di AutoMoto.it, 24° assoluto e 12° del gruppo A in gara-1, e Gaetano Cesarano di AutoBlog e Motori.it, 23° assoluto e 13° della classifica di categoria. La serie tricolore va adesso di nuovo in “vacanza” nell’attesa del gran finale di stagione, previsto a Monza nel fine settimana del 30 e del 31 ottobre 2021.