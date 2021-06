SI TORNA IN PISTA La Clio Cup torna in pista per il quinto appuntamento della stagione 2021. Al debutto con la quinta generazione della fortunata hatchback della Losanga, il monomarca ha raggruppato le varie categorie nazionali in un unico campionato europeo, permettendo comunque la formazione di classi singole dedicate ai piloti che competono per i soli trofei “locali”. Così, dopo il round di Hockenheim, la Clio Cup Europe rientra in Italia per la seconda tappa tricolore, di scena questo fine settima sul tracciato di Misano.

GRANDE BAGARRE A guidare la classifica europea è Nicolas Milan, che si presenta ai nastri di partenza del doppio round in riviera con ben quattro successi all’attivo, seguito a soli quattro punti di distanza dal grande rivale David Pouget. Nella classifica italiana, alimentata fin qui soltanto dal weekend di Monza, a condurre le danze è Anthony Jurado, chiamato a difendere la leadership dagli attacchi di Gabriele Torelli (vincitore in gara-2 nel Tempio della velocità) e di Federico Scionti e Marc Guillot appaiati in terza posizione.

PRESS LEAGUE Il rientro della serie in Italia è anche occasione per un nuovo appuntamento della sfida tra giornalisti invitati alla Press League. Al volante della Clio #333 messa in pista da Renault Italia e gestita dal team Oregon si alterneranno stavolta i colleghi Gianluca Mauriello di Motorionline e Alberto Bergamaschi di Safe Drive e Auto Tecnica. La prima manche del sesto weekend stagionale della Clio Cup è in programma alle 16.30 di sabato 5 giugno, mentre gara-2 scatterà alla stessa ora di domenica 6 giugno. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Renault Sport.