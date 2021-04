NUOVA STAGIONE Tutto è ormai pronto per una nuova entusiasmante stagione della Clio Cup Italia. Le piccole e grintose hatchback di quinta generazione sono infatti state consegnate ai team impegnati nel campionato lo scorso giovedì, e sono subito scese in pista a Varano De' Melegari nello scorso fine settimana per la prima sessione di test collettivi. Una tappa decisamente importante per i team e i piloti coinvolti nel monomarca Renault, che hanno così potuto prendere confidenza con le caratteristiche e il comportamento delle nuove arrivate.

IL VIA DA MONZA Il via sarà dato nel weekend dell’1 e 2 maggio da Monza, con la prima tappa della Renault Clio Cup Italia 2021 che scenderà in pista insieme alle auto partecipanti al campionato europeo, con l’istituzione di un “Gruppo A” che farà classifica a parte per incoronare i vincitori della serie tricolore (con ben 20 Clio iscritte). L’appuntamento è per venerdì 30 aprile con le prime due sessioni di prove libere (alle 9.40 e alle 13.55), prima di qualifiche e gara in programma nelle giornate di sabato e domenica: in entrambi i giorni le qualifiche prenderanno il via alle 8.30, con la gara fissata per le 14.35.