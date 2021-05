(RI)PARTE LA PRESS LEAGUE Dal 2016 è ormai un appuntamento fisso e particolarmente atteso. È la Press League, il torneo dedicato ai giornalisti ospiti di Renault e Fast Lane Promotion, organizzatori del campionato Clio Cup Italia. Una sfida che riparte nel 2021 dopo la necessaria pausa della passata stagione e che per la prima volta si corre con le Clio di quinta generazione in versione racing. Il via è dato già in questo fine settimana con la tappa di Monza in cui, ad alternarsi al volante della macchina “333” curata dalla Oregon Team ci sono i colleghi Gianluca Sepe (FormulaPassion) e Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport).

IL FORMAT Proprio Lorenzo Baroni è l’osservato speciale, in quanto vincitore dell’edizione 2019. Ma come funziona la Press League? Dodici i giornalisti invitati al torneo, chiamati a correre in pista in ognuno dei sei appuntamenti della stagione della Clio Cup tricolore, che nel 2021 si svolge insieme alla Clio Cup Europe. I quindici appuntamenti con doppia gara della serie europea sono infatti suddivisi in quattro gruppi diversi, che alimentano le classifiche delle categorie nazionali. Il Gruppo A è quello dedicato alla serie italiana, che parte questo weekend a Monza e poi prosegue in altri cinque weekend da giugno a fine ottobre. Uno solo il vincitore: colui che riuscirà a raccogliere il miglior risultato in gara, impresa resa quest’anno ancora più difficile visto il confronto diretto con gli espertissimi piloti che partecipano alla Clio Cup Europe.

C’È ANCHE MOTORBOX Come detto, a Monza è la volta di Sepe e Baroni, mentre nelle tappe seguenti ci saranno Alberto Bergamaschi (Safe Drive e Auto Tecnica), Gianluca Mauriello (Motorioline), Gian Luca Pellegrini (Quattroruote), Alberto Sabbatini (Autosprint), Marco Congiu (Motorsport e Motor1), Gaetano Cesarano (Motori e Autoblog), Mauro Valente (Rai Sport), Stefano Bargiggia (Style) e Lorenzo Peiroleri (Askanews). Dopo l'esordio nell'edizione 2019, presenti anche noi di MotorBox, con il nostro direttore Mario Cornicchia che parteciperà alla tappa di Imola dal 23 al 25 luglio condividendo l’abitacolo con Marco Congiu. Ci sarà da divertirsi!

CLIO CUP EUROPE 2021, IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (ITALIA) E DELLA PRESS LEAGUE