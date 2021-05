CLIO, SI RIPARTE La Clio Cup ha finalmente riacceso i motori lo scorso fine settimana, con il debutto in pista della grintosa hot hatch della Losanga ormai giunta alla sua quinta generazione. Sul prestigioso palcoscenico dell’Autodromo Nazionale di Monza, si è infatti svolta la prima tappa del monomarca Clio Cup Europe 2021, valevole per l’occasione anche per alimentare la classifica tricolore del “Gruppo A”, riservato a piloti e team che parteciperanno ai sei appuntamenti della serie italiana.

GARA-1 A trionfare nella prima manche, interamente disputata sotto la pioggia torrenziale che ha bagnato la Brianza nella giornata di sabato, è stato David Pouget del team GPA Racing, seguito sul podio dal connazionale francese Anthony Jurado (vincitore del Gruppo A) e da Nicolas Milan, entrambi alfieri della scuderia Milan Competition. Quarto posto assoluto e secondo della categoria tricolore, per Lorenzo Nicoli, portacolori del Progetto E20 Motorsport retrocesso di una posizione dopo una penalizzazione a ruote ferme. Quinta piazza assoluta, nonché terza della classifica italiana, per Simone Di Luca.

GARA-2 Dopo la tripletta francese sotto la pioggia, nella manche di domenica è stata invece l’Italia a festeggiare. A imporsi in una gara svoltasi in condizioni d’asciutto, è stato infatti Gabriele Torelli, protagonista di una bellissima lotta con il leader della classifica europea David Pouget, terminata proprio all’ultimo giro con il sorpasso decisivo alla Prima Variante. Completa il podio Anthony Jurado, seguito in quarta piazza da Marc Guillot: i due completano, insieme al vincitore Torelli, il podio del Gruppo A.

PRESS LEAGUE Il weekend monzese ha visto il ritorno in pista della Clio Cup Press League, il torneo riservato ai giornalisti che vedrà anche il direttore di MotorBox, Mario Cornicchia, mettersi al volante dell’auto numero 333 nel fine settimana del 25 luglio a Imola. In gara-1, il campione in carica Lorenzo Baroni (La Gazzetta Dello Sport) ha chiuso al diciannovesimo posto assoluto una corsa resa complicata dalla pioggia torrenziale, mentre Gianluca Sepe (FormulaPassion) ha tagliato il traguardo di gara-2 in ventitreesima e ultima posizione, a un giro dall’auto che lo precedeva. La Clio Cup Europe torna in pista già questo weekend a Magny Cours, mentre per la classifica italiana del Gruppo A si dovrà attendere la tappa di Misano, di scena nel fine settimana del 6 giugno.