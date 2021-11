Clio Cup 2021

È andato in scena lo scorso weekend, a Monza, l’atto conclusivo del Gruppo A del campionato monomarca Clio Cup Europe 2021. Le grintose hatchback di casa Renault si sono infatti scontrate per la penultima volta in stagione, ultima però per quanto riguarda la classifica della stagione tricolore, sul mitico circuito brianzolo, sede perfetta per far calare il sipario sul campionato 2021. In un fine settimana condizionato dal meteo ballerino, a trionfare sono stati Nicolas Milan e il rientrante campione 2019, Felice Jelmini, ma a esultare per la vittoria del titolo è stato il francese Marc Guillot.

Clio Cup Europe 2021, Monza: La partenza di gara 2

LE GARE Nella prima mance, di scena nella giornata di sabato, è stato proprio Jelmini a imporsi dalla pole position, dovendo però cedere la vittoria a Nicolas Milan a causa di una penalizzazione. Alle spalle del pilota francese, sul podio della classifica assoluta sono saliti David Pouget e lo stesso Felice Jelmini, vincitore della classifica del Gruppo A davanti a Gustavo Sandrucci e Gabriele Torelli. In Gara 2, il campione italiano 2019 ha preceduto di nuovo tutti, stavolta mantenendo la prima posizione su Milan e Filippo Berto. Terzo gradino del podio “italiano”, alle spalle di Jelmini e Berto, per il vincitore del campionato Marc Guillot, che ha semplicemente dovuto amministrare il già cospicuo vantaggio in classifica sul compagno di squadra Anthony Jurado e su Gabriele Torelli.

Clio Cup Europe 2021, Monza: Marc Guillot

APPUNTAMENTI In una pista ricchissima di iscritti – ben 47 per l’appuntamento brianzolo – hanno fatto la loro apparizione anche i colleghi Lorenzo Peiroleri di Askanews e Stefano Bargiggia di RCS Style, entrambi impegnati al volante della Clio #333 della Press League che ha visto protagonista anche il direttore di MotorBox, Mario Cornicchia. Per quanto riguarda l’Italia, la Clio Cup dà appuntamento al 2022, in attesa però dell’ultima tappa della stagione europea che andrà in scena nel weekend del 14 novembre prossimo sulla pista di Barcellona.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/11/2021