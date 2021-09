Clio Cup 2021

Primo round dopo la sosta estiva per la Clio Cup Europe, attesi in pista quasi 40 piloti

RIPARTENZA AFFOLLATA Tornano ad accendersi i motori della Clio Cup Europe 2021, impegnata nel weekend al Red Bull Ring. Quello austriaco è il primo round dopo la lunga sosta estiva, iniziata dopo le gare disputate a Spa-Franchorchamps a fine luglio. Di scena saranno i gironi A e C, per un totale di quasi 40 vetture al via.

LE SFIDE PER I TITOLI In Austria ripartirà sicuramente la sfida tra David Pouget e Nicolas Milan, fin qui vincitori cinque volte a testa. Pouget comanda la generale con un margine di soli due punti sul connazionale, in una classifica resa ancora più incerta dal fatto che a fine anno verranno considerati solo i venti miglior risultati stagionali. Alle loro spalle attenzione a Marc Guillot, in ascesa nell'ultimo periodo e ancora intenzionato a coltivare speranze di titolo. Quest'ultimo deve inoltre difendere la leadership del girone A, dove comanda con sei punti di margine su Anthony Jurado, mentre Gabriele Torelli è terzo a 30 punti. Guillot potrebbe però già festeggiare la vittoria nel giroce C, dove una serie di incastri di risultati potrebbe consegnarli il primo titolo della stagione 2021.

VEDI ANCHE

VECCHIE CONOSCENZE Al via in Austria ci saranno anche diversi piloti protagonisti della Clio Cup nelle passate stagioni. Faranno infatti il loro esordio stagionale Felice Jelmini, vincitore della Clio Cup Italia 2019, Michele Puccetti, due volte vincitore della competizione tricolore, e David Pajot, trionfatore nella Clio Cup France Gentleman 2018. Per quanto riguarda i giornalisti che gareggiano come ospiti, questo weekend sarà il turno di Emiliano Parucca Orfei e Gaetano Cesarano.

IL PROGRAMMA Dopo le due sessioni di prove libere del venerdì, sabato mattina alle 9:50 inizierà la prima sessione di qualifiche, mentre gara 1 è in programma alle 14:35. Domenica si replica, con i 20' delle qualifiche alle 9:40 e i 25 minuti di gara 2 a partire dalle 16:20.