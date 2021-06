CLIO CUP MISANO Sesto appuntamento della stagione della Clio Cup Europe 2021, secondo in Italia ad alimentare la classifica del cosiddetto “Gruppo A”, il trofeo tricolore. Nella splendida cornice del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, le piccole ma grintose hatchback di casa Renault sono tornate a sfidarsi e sportellarsi tra le pieghe del tracciato romagnolo, con una doppia manche che ha anche visto il mutamento improvviso delle condizioni climatiche tra le giornate di sabato e domenica.

GARA-1 Nella prima delle due gare in Riviera, corsa in condizioni di pista asciutta, a imporsi nella classifica assoluta è stato David Pouget, seguito da Marc Guillot e da Kevin Jimenez. Proprio il transalpino Guillot, che partecipa anche al campionato italiano denominato “Gruppo A”, ha trionfato nella classifica nazionale, battendo Gabriele Torelli e Anthony Jurado, rispettivamente al secondo e terzo posto di categoria.

GARA-2 Situazione molto diversa, invece, nella gara di domenica pomeriggio, partita pochi minuti dopo l’arrivo di un acquazzone a bagnare l’asfalto di Misano. A domare le condizioni meteo avverse è stato Nicolas Milan, bravo a battere il vincitore di gara-1 Pouget e Kevin Jimenez. Per quanto riguarda il Gruppo A, a imporsi è stato invece Jurado, seguito in seconda posizione sempre da Gabriele Torelli e, sul terzo gradino del podio “nazionale” da Giuseppe Cirò.

PROSSIME TAPPE Per quanto concerne la sfida tra giornalisti della Press League che vedrà anche il Direttore di MotorBox impegnato in pista nell’appuntamento di Imola, da segnalare il ventunesimo posto di Gianluca Mauriello (Motorionline) in gara-1 e l’ottima undicesima piazza di Alberto Bergamaschi sull’asfalto bagnato della seconda manche. Il Gruppo A della Clio Cup Europe tornerà ad assegnare punti nella tappa del prossimo 10 e 11 luglio sulla pista magiara dell’Hungaroring, a pochi chilometri da Budapest