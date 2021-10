Clio Cup Italia 2021

È nel tempio della velocità che si chiude la stagione tricolore dell'apprezzatissimo monomarca Renault. Torna il campione Jelmini, ma è lotta per il titolo tra Guillot e Jurado. Tutti i dettagli per seguirlo in diretta

Cala il sipario sul Gruppo A – quello riservato alla competizione tricolore – della Clio Cup Europe 2021. Il celebre monomarca Renault, in cui quest’anno ha esordito la nuova Clio 5 in un nuovo format continentale ma con singoli “gironi” dedicati alle vecchie classifiche nazionali, fa tappa a Monza. Nell’autodromo brianzolo va infatti in scena l’ultimo appuntamento italiano, con il campionato che invece si chiuderà il 14 novembre a Barcellona.

Clio Cup Europe 2021, Red Bull Ring: Marc Guillot

CACCIA A GUILLOT Dopo le scintille del Red Bull Ring, è caccia al leader della classifica Marc Guillot che, con 332 punti, precede il primo degli inseguitori per il titolo italiano, Anthony Jurado, a quota 304 lunghezze. Terza posizione per Gabriele Torelli, che però si trova a -100 dal leader. Nell’appuntamento di Monza, torna in pista anche il campione tricolore della passata edizione, Felice Jelmini, al volante della Clio messa in pista dal team PMA Motorsport. In totale, sarà comunque una grande festa di motorsport, con ben 49 iscritti: un vero e proprio record di presenze per una categoria che darà spettacolo nel fine settimana Aci Racing Weekend.

Clio Cup Europe 2021, Misano: la Renault Clio #333 della Press League

APPUNTAMENTI Non mancheranno anche i giornalisti impegnati nella Clio Cup Press League 2021, impegnati al volante della giallissima Renault Clio numero 333. Al volante si alterneranno i colleghi Lorenzo Peiroleri di Askanews e Stefano Bargiggia di Style RCS. Alle prove libere e alla prima qualifica, di scena già nella giornata di oggi, seguiranno le qualifiche 2 e gara 1, in programma sabato 30 ottobre, rispettivamente alle 9.55 e alle 15.20. L’appuntamento con gara 2 è invece fissato alle 15.20 di domenica 31 ottobre. Entrambe le gare saranno, come al solito, trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook Renault Sport Series e sul canale YouTube di Renault Sport.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/10/2021