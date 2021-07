LOTTA AL VERTICE La Clio Cup Europe torna in Italia nel weekend del 24-25 luglio con la tappa di Imola, quarto appuntamento della stagione 2021 a due settimane di distanza dal bel weekend dell'Hungaroring. A contendersi la vetta della classifica del Gruppo A del monomarca Renault sono Anthony Jurado delt team Milan Competition, e Gabriele Torelli del Faro Racing, divisi in classifica da appena 15 punti. I due si sono spartiti le vittorie nella trasferta di Budapest, con l'italiano bravo a risalire in appena 4 giri dalla 15° alla 4° posizione. Terzo incomodo nella sfida per il trofeo finale sarà il francese Marc Guillot, altro alfiere della Milan Competition, che è attualmente terzo in classifica. Fari puntati anche sui piloti di casa, Federico Scionti (Scuderia Costa Ovest), Diego Cassarà ed Ercole Cipolla (entrambi Faro Racing), mentre indosserà nuovamente tuta e casco “Due”, pronto a confrontarsi nel raggruppamento Gentlemen con il compagno di squadra Quinto Stefana.

LE ALTRE GARE Sempre in tema Oregon Team, fari puntati nella classe Challengers sul leader Filippo Berto che ha un vantaggio di appena cinque punti su Alessio Alcidi, quest’ultimo su una delle due Clio Cup della Caal Racing, che punterà anche sull’esperienza di Daniele Pasquali. Da segnalare l’esordio stagionale del campione dell’edizione 2017 Gustavo Sandrucci tra le fila del team Progetto E20 Motorsport, che oltre al veloce pilota viterbese vedrà al via dell’appuntamento Romagnolo anche Lorenzo Nicoli e Paolo Maria Silvestrini. Tra le new entry stagionali figurano anche Giacomo Trebbi (MC Motortecnica), Sandro Cutini (Proteam Race), Andrea Argenti (Si Racing Team) ed il pluricampione Cristian Ricciarini (Essecorse). Uno schieramento importante in cui non mancherà anche la PMA Motorsport, rappresentata da Massimiliano Danetti e Giacomo Jelmini.

CORRE MOTORBOX! L'attenzione della redazione di Motorbox questa settimana sarà ancor più alta per quello che riguarda la Clio Cup Press League, serie dedicata alla stampa nazionale automotive, in cui sarà impegnato il direttore Mario Cornicchia insieme a Marco Congiu (Motorsport.com - Motor1.com), che si alterneranno al volante della famigerata vettura numero 333. Il programma entrerà nel vivo già nella giornata del venerdì con le libere alle ore 10.45 e alle 16.00. Sabato, la prima qualifica sarà alle 11.25 e la prima gara scatterà alle 18.10, mentre domenica il secondo turno ufficiale è previsto alle 9.40 e la gara conclusiva del weekend alle 16.20. Come consuetudine, le gare saranno live sulla pagina Facebook Renault Sport Series e sul canale YouTube Renault Sport.