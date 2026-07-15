Che Ferrari vedremo a Spa? Vasseur non si sbilancia: "Squadra unita, piloti che lavorano bene"

Quello di Spa-Francorchamps, round 10 della stagione 2026 di Formula 1, rischia di essere già un GP decisivo per la Scuderia Ferrari: la vittoria, ottenuta a sorpresa, da Charles Leclerc sulla pista teoricamente sfavorevole di Silverstone ha dato al Cavallino un’iniezione di fiducia e un po’ di convinzione di potersela giocare – in attesa dell’evoluzione della power unit che dovrebbe garantire più cavalli e più spinta in rettilineo, e che è attesa per Monza, dopo la pausa estiva – anche sui tracciati veloci. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, però non vuole saperne di alzare il livello delle aspettative e, anzi, preferisce restare sottotraccia.

Che Ferrari vedremo nel GP del Belgio?

Le due Ferrari SF-26 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono certo attese da una prova cruciale, perché è chiaro che se i piloti di Maranello fossero in grado di lottare con la Mercedes su una pista come quella del GP del Belgio, allora ci sarebbe margine per poter puntare al bersaglio grosso anche su tracciati meno “di motore” (come quello del weekend successivo, l’Hungaroring di Budapest). Resta però da capire quale Ferrari, se quella veloce e temibile di Silverstone o la sua parente imbolsita di Spielberg, sia quella che ci apprestiamo a osservare nei prossimi weekend di gara.

Parla il team principal Fred Vasseur

Il team principal Frederic Vasseur, per ora, non fa proclami e sembra non voler sentire neppure parlare di lotta per il titolo F1: “Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile. Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi”.

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