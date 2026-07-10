F1, ecco il Madring: la pista del GP Spagna a Madrid è teatro del filming day Ferrari

Il Madring è realtà: la Ferrari SF-26 battezza il circuito cittadino. Primi giri storici a Madrid per Hamilton e Leclerc

Il countdown per l'atteso e inedito GP di Spagna 2026 di Formula 1 è ufficialmente entrato nella sua fase più calda. Nella giornata di giovedì 9 luglio il circuito del Madring ha infatti tagliato un traguardo storico per la propria infrastruttura ospitando per la primissima volta il rombo delle power unit della massima categoria automobilistica. L'onore e l'onere di battezzare il nastro d'asfalto della capitale spagnola sono toccati alla Scuderia Ferrari, che ha pianificato una sessione di filming day rivelatasi fondamentale non solo a scopi promozionali, ma anche per raccogliere dati importanti su un circuito fin qui sconosciuto e per aiutare gli organizzatori a validare le procedure di sicurezza e la logistica dell'impianto in vista del debutto ufficiale nel calendario F1.

Hamilton e Leclerc si dividono i 200 chilometri

A scendere in pista al volante delle due Ferrari SF-26 sono stati i piloti ufficiali Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il regolamento sportivo della FIA in materia di filming day per ragioni promozionali parla chiaro ed è estremamente restrittivo permettendo ai team un tetto massimo di 200 km complessivi da sfruttare nell'arco dell'intera giornata.

Impossibile poi, sempre per rispettare le prescrizioni del regolamento, usare pneumatici da gara, con l'auto equipaggiata dunque di gomme ''da dimostrazione'' (con mescole solitamente molto dure) fornite dalla Pirelli, e appositamente progettate per non concedere vantaggi di natura squisitamente tecnica o prestazionale nei dati di telemetria. La Scuderia non ha inoltre potuto usare nuove componenti tecniche, limitandosi a montare soltanto le parti che hanno già debuttato in passato nel corso della stagione.

La Ferrari ha dunque deciso di dividere equamente lo sforzo, concedendo 100 km a testa a Hamilton e a Leclerc. I passaggi dei due piloti di Maranello rappresentano una pietra miliare assoluta per lo sport madrileno: mai prima d'ora una monoposto di Formula 1 della generazione attuale aveva scaricato i cavalli tra le curve del nuovo circuito cittadino che sorge nella zona di Valdebebas, a pochi chilometri dall'aeroporto cittadino nel contesto del centro fieristico ed espositivo IFEMA.

Un test generale a due mesi dal GP di Spagna

Al di là del fortissimo valore simbolico e commerciale delle prime immagini della Rossa tra i muretti di Madrid, la sessione ha offerto al comitato organizzatore del Madring la perfetta opportunità per effettuare un collaudo generale in condizioni operative reali. La Scuderia Ferrari ha infatti dispiegato uomini, mezzi e strutture del tutto sovrapponibili a quelli impiegati in un normale fine settimana di gara, costringendo i commissari e i tecnici del circuito a tarare la macchina organizzativa sui massimi standard richiesti dalla FIA.

Il superamento a pieni voti di questa giornata promozionale rappresenta l'ultimo grande scoglio burocratico e operativo prima del weekend dell'11-13 settembre, quando la pista spagnola accoglierà il pubblico mondiale per il fine settimana del Gran Premio. La macchina organizzativa di Madrid entra così nel periodo decisivo, confermando la prontezza delle strutture e la preparazione del personale di pista in visto dell'appuntamento più importante della stagione.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 10/07/2026